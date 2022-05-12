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انتحار مغنية شهيرة لموسيقى الريف الأميركية
نعومي جود
13 مايو 2022 00:59

قالت أسرة نجمة موسيقى الريف الأميركية الشهيرة نعومي جود، قائدة فرقة "ذا جودز" الموسيقية، الخميس، إنها انتحرت بإطلاق رصاصة على نفسها قبل يوم من انضمامها إلى قاعة مشاهير موسيقى الريف.
قالت آشلي جود، إبنة نعومي، في مقابلة مع برنامج (جود مورنينج أميركا) على قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية إن والدتها (76 عاما) كانت تعاني من مرض نفسي يجعل ضحاياه يشعرون بأنهم ليسوا محبوبين وأنهم لم يعد لهم قيمة في الحياة.
وأضافت الممثلة آشلي جود (54 عاما) "لم تستطع والدتنا الصمود حتى يضمها أقرانها إلى قاعة المشاهير. هذا يعكس مستوى الكارثة التي كانت تعتمل بداخلها".
وأُعلنت وفاة نعومي جود في 30 أبريل. وقالت آشلي إن أمها "استخدمت سلاحا. لقد استخدمت أمي سلاحا ناريا".
وأضافت أنها تبادر بكشف سبب الوفاة، في مقابلة تلفزيونية، من أجل "السيطرة" على المعلومات قبل نشرها، ربما من خلال تسريبات حول تشريح الجثمان.
وشكلت نعومي وابنتها وينونا جود (57 عاما)، فرقة "ذا جودز"، الثنائي الغنائي الذي يعزف على الجيتار الذي تم ضمه لقاعة مشاهير موسيقى الريف في أول مايو الجاري، غداة وفاتها.

المصدر: رويترز
مغنية
انتحار
موسيقى الريف
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