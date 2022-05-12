لهذا الاتهام.. قتلوا زميلتهم وأحرقوا جثتها

أقدمت مجموعة من الطلاب، اليوم الخميس، على قتل زميلتهم الطالبة وحرق جثتها في حادثة هزت نيجيريا. وأفاد سنوسي أبو بكر المتحدث باسم الشرطة بأن الحادث وقع في كلية "شيهو شاجاري" للتعليم في ولاية سوكوتو. ووفقا للجامعة، اتهمت الطالبة بنشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يسيء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبما أفاد أبو بكر، فإن "الطلاب أخرجوا الضحية بالقوة من غرفة الأمن التي كانت مختبئة فيها". وقالت مصادر إن الحشود استخدمت الحجارة والعصي لقتلها، بينما أضرمت النيران في جثتها في وقت لاحق. وألقت الشرطة القبض على طالبين على صلة بالحادث، وأغلقت حكومة ولاية سوكوتو الكلية حتى إشعار آخر.