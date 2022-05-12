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69 فيلماً في مهرجان أفلام السعودية
69 فيلماً في مهرجان أفلام السعودية
13 مايو 2022 01:54

اختار مهرجان أفلام السعودية 69 فيلماً للمشاركة في مسابقات وبرامج دورته الثامنة التي تُقام في الفترة من الثاني إلى التاسع من يونيو المقبل.
وقالت إدارة المهرجان إن مسابقة الفيلم الطويل ستضم ثمانية أفلام هي: (قبل أن ننسى) و(جنون) و(كيان) و(حياة امرأة) و(زبانية الوقت الضائع) و(خلني ساكت) و(قرقيعان) و(قوارير).. فيما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلماً، بينها (نور شمس) و(أشياء ما قلتها) و(أبو بشير) و(الحذاء الذي يصغر كل ليلة). 
وتتنافس هذه الأفلام على جائزة (النخلة الذهبية)، فيما استحدث المهرجان جوائز جديدة، منها جائزتا غازي القصيبي وعبد الله المحيسن.

المصدر: رويترز
مهرجان أفلام
السعودية
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