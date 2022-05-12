جوجل تطلق «بيكسل ووتش»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أطلقت شركة جوجل أمس ساعتها الذكية «بيكسل ووتش» لتنضم إلى مجموعة منتجات «بيكسل» التي تشمل هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى جعل خدماتها متاحة في أي وقت على أجهزة مختلفة.

وعرضت الشركة ساعة «بيكسل ووتش»، خلال المؤتمر السنوي للمطوّرين الذي نظمته جوجل في كاليفورنيا، وقدمت فيه كذلك جهازها اللوحي الجديد، كما عرضت نسخة جديدة من سماعاتها ونموذجاً أرخص من هاتفها الذكي.

وقالت الشركة إنّ أجهزة «بيكسل» قادرة على الاتصال فيما بينها بسهولة بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر.