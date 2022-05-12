صور.. 8 حيوانات مهدَّدة بالانقراض

ترجمة: عزة يوسف

عالمنا مليء بالحيوانات الجميلة لكن كثيراً منها مهدَّد بالانقراض بسبب تغيُّر المناخ والصيد الجائر والأمراض. ونشر موقع Love Exploring، عن عدد منها وفقاً لـ «الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة».

الدب أبو نظارة

يُعتقد أنه لم يبقَ منه سوى 6 إلى 10 آلاف دب تعيش في غابات أميركا الجنوبية وأراضي الأنديز، وخطر انقراضه يزداد.

الفهد

أسرع حيوان بري، ويمكنه الركض بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، وأدى تغيُّر المناخ والصيد الجائر إلى انخفاض أعداده، وبقي منها 7100 فهد فقط.

نمر الثلج

يعيش في مناطق جبلية شاهقة الارتفاع في آسيا، ويوجد منه 4 إلى 6 آلاف نمر، ويتميَّز بألوانه وبفروه الذي يجعله هدفاً للصيادين.

دلافين إيراد وادي

لم يبقَ منها سوى 89 دلفيناً في العالم، تتميَّز بجباهها المستديرة، ويُوصي الصندوق العالمي للطبيعة وإدارة الأسماك في كمبوديا بالحفاظ عليها.

التونة الزرقاء

يهدِّد الصيد الجائر التونة ذات الزعانف الزرقاء بالانقراض، لأنها مرغوبة وتُباع بمبالغ طائلة.

الكلب البري الأفريقي

موضع اهتمام العلماء، لكنه يتعرَّض للقتل على أيدي المزارعين، ويوجد منه نحو 6 آلاف فقط في جنوبي وشرقي أفريقيا.

نحلة فرانكلين الطنّانة

موطنها شمالي كاليفورنيا وجنوبي أوريغون، ولم تُشاهَد منذ عام 2006، بسبب تغيّر طرق الزراعة وتلقيح المحاصيل.

حوت شمالي الأطلسي

لم يبقَ سوى 336 حوتاً في شمالي الأطلسي بالرغم من أن صيدها محظور منذ عام 1968.