جابر نغموش: اللقب من الجمهور فخر

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل الإماراتي جابر نغموش عن سعادته البالغة لحصد مسلسله «ساعي البريد» المركز الأول محلياً، وحصوله على لقب «أفضل ممثل إماراتي» عن دوره «نيوتن» في المسلسل الذي عُرض في الماراثون الرمضاني على شاشة «قناة الإمارات». وجاء ذلك ضمن استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2022، معتبراً أن الفوز واللقب هما فخر ووسام على صدره، فعندما يأتي التقدير من الجمهور، يكون واقعياً. وأكد أن سعادته تزداد لكون الاستطلاع من تنفيذ «الاتحاد»، الجريدة العريقة المتميزة بمصداقيتها، ودعمها غير المحدود للفنان الإماراتي، ومتابعتها الحثيثة للأعمال الدرامية المحلية عبر صفحاتها الفنية.

الحكم الأخير

في حواره مع «الاتحاد»، أكد جابر نغموش اهتمامه بمعرفة انطباعات المشاهدين وتوجهاتهم في اختيار الأفضل بين الأعمال الدرامية، ورصد التميز الذي يحققه الممثل من خلال الدور الذي يجسده، لاسيما أن الجمهور يبقى الحكم الأخير. وتأتي آراؤه عبر متابعته الدقيقة للمسلسلات ومدى تأثيرها عليه، من حيث القصة والمضمون والأداء القوي للممثل، وهنا يأتي اللقب واضحاً وحقيقياً بِلا مجاملات، لاسيما أنه يخرج بتصويت مباشر من الجمهور، ولا يكون لقباً زائفاً.

منافس قوي

ووجه نغموش شكره لـ «أبوظبي للإعلام» وشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عن دورها المهم في تقديم محتوى ثقافي وفني وترفيهي راقٍ، يلبي تطلعات الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي، مع حرصها الدائم على حضور الإنتاجات الدرامية المحلية لتكون منافساً قوياً بين المسلسلات الأخرى التي تُعرض في «الماراثون الرمضاني».

أفضل صورة

وأعرب نغموش عن سعادته بتعاونه المثمر مع «قناة الإمارات» والنجاحات التي حققاها سوياً في المسلسلات التي تُعرض على شاشتها في المواسم الدرامية الرمضانية. وقال: عند تنفيذ «ساعي البريد» كان أملنا أن يصل إلى الجمهور بالشكل المميز واللائق، وقد اجتهدنا جميعاً حتى نُظهر القصص الاجتماعية في قالب كوميدي بأفضل صورة. وجاءت ردود الأفعال إيجابية من قبل المشاهدين لتكون بمثابة قطف ثمار هذا النجاح.

حالات إنسانية

وأضاف جابر نغموش: على الرغم من أن «ساعي البريد» عمل كوميدي، إلا أنه لا يخلو من بعض المواقف الدرامية والحالات الإنسانية، حيث نبعث رسائل من خلال دور ساعي بريد، تمتزج بقصص اجتماعية تلمس حياة الناس. إذ إن القصة تسعد الجمهور وتسلط الضوء على بعض القضايا العربية، من خلال شخصية «نيوتن» التي جسَّدتُها. فهو ساعي بريد يكرِّس حياته بالكامل لعمله في إيصال الرسائل، ويرتبط عاطفياً مع أصحابها، محاولاً مساعدتهم حتى وإن لم يكن يعرفهم، ما يعرِّضه لكثير من المشكلات والمواقف الحرجة.

خلال تصوير «ساعي البريد» (من المصدر)

إشادات

عن تعاونه مع الثنائي جمعة علي وخليل الرميثي في «ساعي البريد»، أثنى نغموش على هذه التجربة الناجحة. وقال إنه عمل مع الرميثي في مسلسل سابق، فيما كانت المرة الأولى التي يقف فيها جمعة علي أمامه، ويعتبرهما من الممثلين المتألقين في عالم الكوميديا. وأضاف أنهما أوجدا جواً مرحاً خلال التصوير، وهذه الروح الجميلة ظهرت أمام الشاشة ولامست قلوب المشاهدين، مشيداً بالممثلة الإماراتية الشابة ميثاء محمد التي لعبت دور «ورد»، متوقعاً لها مستقبلاً باهراً في عالم التمثيل، ولاسيما أنها متمكنة من أدواتها ولديها «كاريزما» خاصة.

رسائل وعِبر

أوضح الممثل جابر نغموش أن أكثر ما يميز «ساعي البريد» الذي عُرض في شهر رمضان هذا العام، أنه مسلسل عائلي بما تحمله الكلمة من معنى. وأوضح أنه وفريق العمل حاولوا إحياء سيرة ساعي البريد، والدور الأساسي للرسائل المكتوبة في عصر «السوشيال ميديا» الذي نعيشه. وأضاء المسلسل على حالات إنسانية واجتماعية ضمن حلقات منفصلة ومتصلة، في حكاية واحدة تدخل إلى كل بيت ليستمتع المشاهد بما تقدمه من رسائل وعِبر.

توليفة غنية

أشار نغموش إلى أنه حاول بأقصى جهده أن يتقمَّص شخصية «نيوتن» بالشكل الذي يؤمن به، وقال: أعتقد أنني حققت ذلك من خلال الإشادات التي تلقيتها على تجسيدي لهذه الشخصية المختلفة والجديدة ضمن مسيرتي المهنية. وأكد أن هذا العمل أسعده للغاية، وكذلك التعاون مع جمعة علي وخليل الرميثي وميثاء محمد، والمخرج محمد القفاص، منوِّهاً بهذه التوليفة الغنية من الممثلين الشباب المميزين، التي أعطت للمسلسل زخماً فنياً واضحاً.