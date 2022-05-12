البحر.. رفيقٌ للحياة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

احتل البحر مكانة بارزة عند أهل الإمارات قديماً، ولا سيما أهل الساحل، وشكَّل متنفّسهم ومصدر رزقهم. ركبوا أمواجه وتحدوا أهواله، فانبثقت من خلاله الأشعار والأهازيج والأمثال الشعبية والحِرف، وكان وجهة السعادة والشوق والاغتراب والحنين والحزن أحياناً. واليوم مع تغيُّر وظائفه وُجدت له عدة صيغ، بينها الترفيه خاصة عبر الغوص في أعماقه.

عن حكايات البحر، قال مبارك العتيبة رئيس فرقة «الآهلة» التابعة لجمعية أبوظبي لفنون الشعبية وباحث في التراث البحري: عندما نأتي على ذكر البحر في الإمارات، فإننا نستدعي حياة اجتماعية وثقافية وإنسانية طويلة في مرافقة هذا الفضاء الأزرق، موضحاً أن موروثه غني ويفيض بالمشاعر المرتبطة به والتي تمثِّل جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الجمعية. وأشار إلى مجموعة من الحِرف والأعمال البحرية والفنون التي التصقت بالبحر وتوارثتها الأجيال، وأبرزها الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وصيد الأسماك والإبحار من أجل التجارة.

مرجع للمستقبل

وتحدث العتيبة عن لحظات التصالح مع البحر ومقاومته وتحدي مخاوفه، والتي رافقت الإنسان الإماراتي منذ القِدم، حيث كانت الحياة الاقتصادية والاجتماعية تدور حوله. وقال: الأثر الذي تركه البحر في المنطقة كان عميقاً، حيث سجلت الذاكرة الجمعية الشعبية صوراً متعددة لابد من توثيقها ونقلها إلى الأجيال، وذلك من خلال تنظيم المهرجانات وإصدار الكتب المتخصصة لتكون مرجعاً للمستقبل.

وأشار العتيبة إلى أن البحر كان مصدر رزق وخير وفير، حيث استفاد أبناؤه من صيد الأسماك والحِرف المرتبطة به. و«النوخذة» مثلاً هو الشخص الثري الذي كان يعتمد على محصول البحر، والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وكان يختار أفضل الحرفيين وأمهرهم لصناعة القوارب والقواقير والألياخ والمجاديف والأشرعة.

مصدر رزق

وذكر العتيبة أن علاقات أهل البحر فيما بينهم تميزت بالتماسك والترابط، إذ إن كثرة رحلات الغوص علّمت الناس المحبة والتعاون لمواجهة الأهوال، ما انعكس على القرى الساحلية التي اشتهرت بعمق تواصلها، موضحاً أن مصدر الرزق المشترك جمع الناس على تبادل السلع والثقافات التي اعتُمد عليها.

وأوضح العتيبة أن البحر كان سخياً ويسترزق منه الجميع، وكانت النساء تنتظر عودة الصيادين على الشاطئ لتشتري الأسماك وتعيد بيعها في السوق. كما أن العادات والتقاليد التي انبثقت من البحر ميّزت مجتمعه بالتسامح والصبر، ولاسيما أن معظم رجال القرية كانوا يذهبون في رحلات طويلة، ويتركون النساء والأطفال وكبار السن، ما أنتج صور التعاون والتراحم، في المناسبات الاجتماعية والأعياد وحفلات الزواج.

الغوص

تغيَّرت وظيفة البحر الذي كان مصدر رزق ولم تتغيَّر مكانته عند الجيل الحالي، والذي أوجد عدة صيغ تعكس ارتباطاهم به. وذكر الغواص ابن محبوب المسماري أن أبناء الإمارات ورثوا شغف البحر الذي يتغلغل في وجدانهم، ولاسيما أهل الساحل. وبالرغم من أن البحر لم تعد وظائفه كما في السابق وما ارتبط بها من عادات وتقاليد، لكنه أصبح فضاء للممارسة الرياضات البحرية، ومنها الغوص كنشاط ترفيهي يستهوي كثيرين. ويمكِّن الغوص من استكشاف الأعماق ومشاهدة الكائنات البحرية والشعاب المرجانية التي تتميّز بألوانها الزاهية وأشكالها الفريدة.

رياضات

وأشار المسماري إلى أن الجيل الحالي يمارس العديد من الرياضات البحرية لإحياء الموروث القديم بأساليب جديدة وممتعة. وقال: يمارس الشباب رياضات تجسِّد ارتباط أهل الإمارات بالبحر ومنها «الجت سكي»، وهي من أكثر المغامرات تشويقاً، و«فلاي بورد» التي تصنَّف كإحدى أشهر الرياضات المائية. أما «الويك بورد» فتأتي ضمن قائمة أكثر الرياضات البحرية المعروفة في العالم، وتمثِّل مزيجاً بين التزلج على الجليد وركوب الأمواج وتعتمد على التوازن، إضافة إلى رحلات «الكاياك» و«التجديف»، وهي الأسهل لمشاهدة معالم الجذب السياحي.

أهازيج

حكايات البحر الخالدة كانت مفعمة بالشوق والحنين والآلام والآمال، حيث تكبّد الأجداد لجلب الرزق متحدّين قساوة الظروف البحرية وتقلّباتها. وتجسَّد ذلك في عدة صور، منها الفنون الشعبية كالأهازيج التي تعكس العلاقة التاريخية والاجتماعية بين الإنسان والبحر.

«النهّام» والبحّارة

لكل حرفة بحرية أهزوجة معينة، وعندما يصدح «النهّام» بكلماته، كان يواسي معاناة أهل البحر من خلال كلمات تعكس الحنين والاشتياق. وكان البحّارة يشاركون في الغناء، ما يمنحهم طاقة أكبر ويسهم في تجديد نشاطهم، حيث تنسجم الكلمة واللحن والأداء مع حركة الموج، ولا سيما «الآه» التي تحضر دائماً لتخفيف متاعب الاغتراب.