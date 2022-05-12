تنقية المياه بدقة.. كيف؟

أبوظبي (الاتحاد)

طوَّر علماء جهازاً يعمل بالطاقة الشمسية على شكل أنابيب، يسهِّل الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وحقق نتائج واعدة. وحاول فريق من الباحثين بقيادة لازلو فورو في مدرسة لوزان للفنون التطبيقية بسويسرا، تطوير مرشح جديد لتنقية المياه يجمع بين ثاني أكسيد التيتانيوم والأسلاك النانوية TiO2 وأنابيب كربون نانوية تعمل بأشعة الشمس.

وذكر موقع Science Times الأميركي، أنه عندما تضرب الأشعة فوق البنفسجية جهاز الفلترة، تتسبب في تكوين جزيئات تُسمى ROS. وأفادت منظمة الصحة العالمية أن 1.8 مليار شخص على الأقل يشربون مياه ملوثة، وأنه بحلول عام 2040 سيعاني جزء كبير من العالم بسبب عدم كفاية موارد مياه الشرب.