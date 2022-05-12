فان دام.. كيف تخطى مرضه الغريب؟

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض تقرير فني تميز الممثل البلجيكي الشهير جان كلود فان دام، أحد أبرز نجوم هوليوود، بجسمه القوي وحركته السريعة التي جعلته مناسباً لأدوار البطولة في عدد كبير من أفلام الأكشن، ولفت إلى أنه مر بكثير من المحن في حياته الشخصية والتي قد لا يعرف عنها معجبوه شيئاً.

وحسب التقرير.. بعد أن تمكن فان دام، 61 عاماً، من أن يصبح واحداً من أكبر نجوم السينما في العالم، بدأت مسيرته الفنية في التدهور منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وكذلك حياته الشخصية بسبب إدمانه لمادة مخدرة سببت له مشكلة صحية غير متوقعة غيرت حياته كثيراً.

وفي إحدى المقابلات التلفزيونية العام2011، كشف الممثل عن إصابته بالاضطراب ثنائي القطب وكان منفتحاً في الحديث عن تدهور صحته العقلية والنفسية، حيث عبر عن شعوره بالانكسار وتحوله لرجل محطم.

وبمجرد أن تم تشخيصه وإدراكه لحالته المرضية والتأكد من أنه يمكن السيطرة عليها، أجرى فان دام بعض التغييرات الكبيرة في حياته وتمكن من التخلص من الإدمان وانتظم في ممارسة الرياضة وحرص على تناول الطعام الصحي، لتساعده على أن يجعل حياته أفضل بكثير.

وذكر موقع «The Things» الكندي المختص بأخبار النجوم والمشاهير أن فان دام مثل كثير من نجوم هوليوود تزوج عدة مرات، إلا أن تلك الزيجات لم تستمر كثيراً، غير أن زواجه من لاعبة كمال الأجسام السابقة والممثلة الأميركية جلاديس بورتوجير المستمر حتى الآن يمثل تعبيراً عن كونه في حال أفضل بكثير بدليل أنها الزيجة الوحيدة له التي استمرت أكثر من عشرين عاماً.