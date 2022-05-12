5 أخطاء شائعة أثناء الإفطار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء التغذية أن الإفطار أهم وجبة في اليوم لأنها تساعد في إمداد الجسم بالجلوكوز، مما يعزز الطاقة بعد الليل والنوم، إلا أن صهيبا بهاردواج أخصائية التغذية الهندية سلطت الضوء على بعض الأخطاء التي يرتكبها الناس فتعيق عملية التمثيل الغذائي، حسبما نقلت جريدة «Times of India»:

تخطي الإفطار

عدم تناول وجبة الفطور لا يثبط عملية الأيض فحسب، بل يزيد من فرص الإصابة بمشاكل صحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والسكري من النوع 2.

وجبة صغيرة

تناول ثمرة فاكهة أو وجبة إفطار صغيرة للغاية يجعلك تشعر بالجوع، ويؤثر على تركيزك الذهني بسبب عدم حصولك على سعرات حرارية كافية، مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية كثيفة الطاقة في وقت لاحق من اليوم ما يسبب زيادة الوزن.

الأكل السريع

اجلس عند تناول الطعام، إذ إن الأكل ونحن في عجلة من أمرنا يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة لأنه يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، ولكن الجلوس أثناء الأكل يجعلك تمضغ الطعام بشكل صحيح ويحسن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

لا للكربوهيدرات

من الأخطاء الفادحة الأخرى منع الكربوهيدرات من نظامك الغذائي تماماً، لذا عليك الاختيار بحكمة وتضمين الكربوهيدرات المعقدة، التي تطلق طاقة بطيئة ولا تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم وتمنحك الطاقة طوال اليوم.

منع الدهون

لا تخف من الدهون ولكن قم بتضمين الدهون الصحية في وجبة الإفطار بكميات صغيرة مع البروتينات والكربوهيدرات المعقدة، وتوجد الدهون غير المشبعة في الأفوكادو وزبدة الجوز والمكسرات، والتي توفر أحماض أوميغا 3 المفيدة للقلب.