كيفن هارت يطالب بالاحترام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الممثل والمنتج الأميركي كيفن هارت أن فناني «الكوميديا الارتجالية» الذين يؤدون أمام الجمهور مباشرة يستحقون المزيد من الاحترام، معرباً عن أمله بأن يمثل الهجوم الأخير على الكوميديان ديف تشابيل نقطة تحول في هذا الصدد. ويرى النجم، البالغ من العمر 42 عاماً، أن الحادث الأخير الذي تعرض له تشابيل كان يجب أن يحدث ليمثل نقطة تحول في صناعة الكوميديا المرتجلة المعروفة باسم «ستاند آب كوميدي».

وأوضح هارت أنه عندما يتعرض شخص للانتقادات أو لموقف قاسٍ يرسل ذلك رسالة إلى الآخرين، ففي بعض الأحيان يجب اتخاذ بضع خطوات إلى الوراء حتى نتخذ خطوتين للأمام.

وأشاد باحتفاظ تشابيل برباطة جأشه وعودته لإنهاء فقرته الكوميدية، حيث إنه لم يدع هذا الهجوم يؤثر عليه وهذا ما يفعله المحترفون، الذين لا يدعون مثل تلك اللحظات تحطمهم. وحسب موقع «Female First» البريطاني، فأما الممثل الكوميدي ديف تشابيل، البالغ 48 عاماً، فقد تعرض لهجوم منذ أيام بينما كان يؤدي فقرة كوميدية على مسرح «هوليوود بول» الشهير من شخص كان يحمل سكيناً على شكل مسدس، إلا أن الممثل تمكن من تحرير نفسه وسارع الأمن للقبض على المهاجم.

ولم يتضح ما الذي دفع المهاجم لهذا الفعل، إلا أن تشابيل أصر على أن لا يترك الهجوم المؤسف يطغى على عرضه التاريخي واستكمل فقرته بتهدئة الجمهور بروح الدعابة.