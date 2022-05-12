الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
يرفض إعادة مئات آلاف الدولارات حُوّلت له بالخطأ
أوراق نقدية
12 مايو 2022 21:07

رفض أحد السكان في بلدية في اليابان إعادة مبلغ 46,3 مليون ين (نحو 360 ألف دولار أميركي) تلقاها من البلدية عن طريق الخطأ.
وقالت مسؤولة في البلدية "نأسف لتسبّبنا بمشاكل للسكان (...) ونتابع حالياً القضية في المحكمة"، مشيرةً إلى أنّ قرار رفع قضية على الرجل سيُصادَق عليه خلال اجتماع يعقده المجلس البلدي الخميس.
وكانت بلدية "أبو"، الصغيرة الواقعة في مدينة ياماغوتشي (غرب اليابان)، أرسلت الشهر الفائت مبلغ مئة ألف ين (نحو 776 دولاراً) إلى 463 أسرة من ذوي الدخل المحدود تأثرت سلباً جراء جائحة كورونا.
لكنها حولت بالخطأ خلال العملية نحو 360 ألف دولار إضافية إلى إحدى الأسر.
ثم زار مسؤولون من البلدية المنزل فوراً، وأكد المقيم فيه أنه سيعيد المبلغ.
ولم تستعد البلدية أموالها رغم رسائل ومناشدات وجهتها له.
وذكرت رسالة صادرة عن رئيس البلدية أنّ المستفيد، وبعد التواصل معه شخصياً أخيراً، قال إنه "نقلَ الأموال ولا يستطيع تالياً إعادتها، لكنه أشار إلى استعداده لتصحيح خطئه".
وتصدرت هذه المسألة عناوين الصحف في اليابان، إذ نشر رئيس بلدية "أبو" مقطع فيديو يقدم فيه اعتذاراً للسكان، مشيراً إلى "أسفه الشديد" لوقوع هذا الخطأ.

المصدر: آ ف ب
اليابان
أموال
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©