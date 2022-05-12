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باكستان تستعد لظاهرة مناخية خطيرة
امرأة تحمل مروحة
12 مايو 2022 20:16

وضع إقليم السند بجنوب باكستان، اليوم الخميس، أجهزة الطوارئ على أهبة الاستعداد فيما تستعد البلاد لموجة حارة أخرى.
يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. 
 وقال علي ساجد، المسؤول المحلي إن حكومة إقليم السند أمرت بإقامة 12 مراكز للاستجابة الأولى في مدينة كراتشي الساحلية، حيث يمكن أن يجعل مزيج من منخفض استوائي والرطوبة الموجة الحارة مميتة.شهدت كراتشي موجة حارة شديدة في 2015 أسفرت عن وفاة أكثر من 1200 شخص.
وتشهد الهند وباكستان موجات حارة منذ مارس الماضي، وهي الظاهرة التي يقول الخبراء إنها ببساطة تعكس حقيقة التغير المناخي.
وقال ساردار سارفراز مسؤول الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية في بعض المدن في باكستان اليوم الخميس، وقد تصل إلى 50 درجة مئوية في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى الثلاثاء المقبل.

المصدر: د ب أ
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