المخرج اللبناني إيلي داغر: الجمهور الإماراتي «أبهرني»
إيلي داغر
12 مايو 2022 18:27
علي عبد الرحمن (القاهرة)
أعرب المخرج اللبناني إيلي داغر عن سعادته بعرض فيلمه «البحر أمامكم»، كعرض أول تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفاعل الجمهور معه بشكل فاق التوقعات وجعلني منبهراً، مما يؤكد أن الجمهور العربي متابع جيد للشأن اللبناني وأنه أصبح محط اهتمام واسع من وسائل الإعلام العربية.
وعن سبب اختيار «البحر أمامكم» عنواناً للفيلم، كشف داغر عن أنه لفترة طويلة كان اسم المشروع Harvest بمعنى حصاد أو جني مثل اسم الشخصية الرئيسة التي تحصد وتجني ثمار ما زرعت، وكان عنواناً مؤقتاً، لكن ظهر الاسم الجديد العام الماضي إثر سلسلة من الأحداث في لبنان، وهكذا استلهمنا العنوان ليجعلنا نواجه البحر والواقع، وهو شعور عام يواجهنا.
ويحكي الفيلم قصة شابة تعود إلى بيت أهلها في منتصف الليل، تاركة وراءها ماضياً سيئاً في باريس، وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان، ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخرى، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها وتجد الأمان في جزءٍ مختلف من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل.
وحول سبب اختيار منال عيسى للعب دور البطولة، أوضح داغر أنها لفتت انتباهه لأول مرة في العام 2016 في أول دور لها بفيلم باريسية للمخرج دانييل عربيد، وكان لديه معالجة أولية لفيلم «البحر أمامكم» وعندما شاهدت الفيلم اندهشت من أدائها وتصميمها، وقابلت منال في بيروت بعد شهرين وكنت مقتنعاً بأن الدمج بينها وبين النص سيحدث شيئاً قوياً.
وأضاف أنه لم تكن منال تتوافق تماماً مع شخصية «جنى» التي كتبتها، ولكن من ناحية أخرى رأيت أماكن جذابة يمكننا أخذ الشخصية إليها بمزج منال والشخصية.
وعن تحضيره للعمل، قال إيلي إنه بدأ كتابته في منتصف 2015، بعد فترة قصيرة من العرض الأول لفيلمه «موج 98»، والذي تناول موضوعات خيبة الأمل والعزلة، وظهرت في الفيلم لقطات إخبارية لأزمة النفايات العام 1998، وبعد شهرين من العرض الأول للفيلم، غمرت النفايات الشوارع مرة أخرى.
وشهد «البحر أمامكم» عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، وهو أول فيلم روائي طويل لإيلي الذي سبق له الفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز.
وكان مشروع الفيلم قد حصد العديد من الجوائز، منها أفضل فيلم في ورشة فاينال كات من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة منصة الجونة ضمن المشاريع في مرحلة التطوير، وجائزة مالية من مؤسسة دروسوس، كما فاز بمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون -آفاق- وصندوق البحر الأحمر لدعم الأفلام وغيرهم.