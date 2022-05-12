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أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
12 مايو 2022 17:26

قال علماء صينيون إن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على المريخ في منخفض ضخم يعتقد أنه كان موقعا لمحيط قديم تشير إلى أن المياه كانت موجودة على سطح الكوكب لمدة أطول مما كان يعتقد سابقا.
 
وذكر العلماء في ورقة بحثية نشرت، الأربعاء، في دورية "ساينس أدفانسيز" أن وفقا لتحليل بيانات أرسلتها المركبة الفضائية الجوالة تشورونغ، فقد تم رصد مؤشرات على وجود مياه في عينات معدنية تعود إلى 700 مليون عام مضت فقط.

ويعتقد أن المريخ كان يحتوي على مياه قبل 3 مليارات عام مضت عندما انتهى العصر الجيولوجي الثاني له والمعروف باسم الحقبة الهسبيرية، وفي الحقبة الأمازونية الحالية لا يوجد مياه على سطح المريخ.

وأضاف العلماء الصينيون أن التربة التي تحتوي على المعادن والموجودة في العينات التي جمعتها تشورونغ عليها قشرة صلبة ربما تكونت من مياه جوفية متصاعدة أو ذوبان جليد تبخر منذ ذلك الحين بحسب سكاي نيوز العربية. 

وتحركت المركبة الفضائية الجوالة تشورونغ لمسافة نحو كيلومترين من موقع هبوطها وتجمع البيانات منذ وصولها للمريخ في مايو من العام الماضي.

المصدر: وكالات
كوكب المريخ
الفضاء
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