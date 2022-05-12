يصيب الدماغ.. تحذير من سلالتين فرعيتين لأوميكرون

حذر عالم الأوبئة البريطاني، تيم سبيكتور، من السلالتين الفرعيتين من متحور أوميكرون "BA.4" و"BA.5"، قائلا إن أحد أعراضهما يصيب "جهة قريبة من الدماغ".



وقال البروفيسور سبيكتور، في أحدث مقطع فيديو له على يوتيوب، إن المملكة المتحدة لم تشهد بعد "مستويات مقلقة" من السلالتين الفرعيتين الجديتين، مشددا على أن الناس يجب أن تأخذ الأعراض "على محمل الجد".

وأضاف: "نراقب حاليا هذا الأمر، لأن جنوب إفريقيا تشهد زيادة سريعة جدا في الإصابات بـBA.4 و BA.5"، مبرزا أن فقدان حاسة الشم وطنين الأذن من الأعراض التي يجب التعامل معها "بجدية حقيقية".

وتابع: "طنين الأذن يعني أن تأثير الإصابة يكون بالقرب من الدماغ".

ويأتي التحذير بعد أن أجرى البروفيسور سبيكتور وفريقه مسحا لتقييم انتشار طنين الأذن بين الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19". ووجدوا أن 19 بالمئة منهم (أو واحد من كل 5 أشخاص) يعانون من مشاكل في الأذن بسبب كورونا.

ويحدث طنين الأذن عندما يعاني الناس من رنين أو ضوضاء في إحدى الأذنين أو كلتيهما بحسب سكاي نيوز العربية.

ونصح البروفيسور سبيكتور الأشخاص بالاتصال بطبيبهم العام، في حال كانوا يعانون من طنين الأذن باستمرار.