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«مورمانسك» مدينة لا تعرف فصل الصيف
«مورمانسك» مدينة لا تعرف فصل الصيف
12 مايو 2022 15:31

أحمد مراد (القاهرة)
على بُعد 1967 كيلومتراً من العاصمة الروسية «موسكو»، تقع واحدة من أغرب مدن العالم، تُعرف بـ «مورمانسك» التي تمتد على مساحة 151 كيلومتراً، ويسكنها ما يزيد على 3 آلاف نسمة.

المدينة الروسية الفريدة والغريبة تقع فوق دائرة القطب الشمالي، الأمر الذي يجعلها صاحبة إحدى أغرب أشكال الطقس، سواء صيفاً أو شتاءً، حيث لا تزورها حرارة الصيف أبداً.

وبينما تصل درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، تصل في الصيف إلى 12 درجة مئوية مع سقوط أمطار. 

وفيما يتعلق بسطوع الشمس على مدينة «مورمانسك»، فلا تشرق الشمس عليها خلال فصل الشتاء، وتحديداً خلال الفترة من 2 ديسمبر إلى 11 يناير، وتعيش المدينة في ظلام دامس على مدار الـ 24 ساعة، وفي المقابل لا تغيب الشمس عنها طوال فترة الصيف، وتظل الشمس مرئية على مدار الـ 24 ساعة، ويكون الطقس معتدلاً.

وفي ليالي الشتاء، تظهر واحدة من أجمل الظواهر الجوية المعروفة بـ «الشفق القطبي» التي تحدث من 15 إلى 20 مرة طوال فصل الشتاء.

وكانت مدينة مورمانسك الروسية قد تأسست في العام 1916 على أيدي نيكولاس الثاني، القيصر الأخير للإمبراطورية الروسية، وكانت في البداية تُسمى بـ «رومانوف أون مورمان»، وتم تغيير الاسم إلى «مورمانسك» في العام 1917.

روسيا
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