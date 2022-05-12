مصر..أنباء سارة عن «كورونا» وعودة الحياة الطبيعية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 8 إصابات خلال الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات الرصد والتقصي والفحوصات التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما بلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 34.5 مليون شخص.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية في الوزارة، أن الانخفاض الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع زيادة نسب التطعيم بلقاح فيروس كورونا، يشير إلى قرب انتهاء الجائحة بشكل عام في مصر، الأمر الذي سيصاحبه إعلان رسمي ومن ثم إلغاء كافة القيود الخاصة بمواجهة الوباء.

وأضاف الحداد لـ«الاتحاد» أن التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا مستمر ولا ينتهي مع تطعيم 60% من الأشخاص باللقاح، حيث ترتفع التوقعات فيما يخص فرض تطعيم موسمي للوقاية من الفيروس، الأمر الذي تتجه إليه أغلب دول العالم بعد انتهائها من تطعيم أغلب مواطنيها.

وأشار رئيس قسم المناعة إلى أن مصر من الدول التي أتاحت جرعة ثالثة من التطعيمات بلقاح كورونا، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يزيد نسب إصابتهم بالفيروس، على عكس الشباب وأصحاب الأعمار السنية الأقل.

وحسب مصادر خاصة لـ«الاتحاد»، تتجه مصر لإلغاء العديد من القيود الخاصة بدخول البلاد، بعد عامين كاملين، كان آخرها شهادة الحصول على pcr سلبي، إلى جانب شهادة التطعيم باللقاح، قبل أن تعيد تحليل الإصابة بكورونا على عدة بلدان ظهرت فيها متحورات جديدة للفيروس.