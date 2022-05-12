تعرف على توقعات الخبراء عن فيروس كورونا في صيف 2022

أكد خبراء أميركيون في الوبائيات أن هناك توقعات كبيرة بشأن انخفاض حالات كورونا في فصل الصيف المقبل وأنه سيكون مختلفاً عن صيف العامين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعاً حاداً في عدد إصابات كورونا الخطيرة التى تستدعى دخول المستشفى وقد تصل للوفاة.

وهذا لا يعنى أنه لن تكون هناك حالات إصابة بـ كورونا في الصيف ولكن يقصد الخبراء أن حدة الموجة الجديدة فى الصيف ستكون أقل ولن تكون مدمِّرة مثل الصيفين السابقين.

وعلى عكس فصلي الصيف السابقين، يمتلك بعض المناعة ضد فيروس كورونا، والتي تم اكتسابها من اللقاحات والمعززات والإصابات السابقة كما يمكن للناس الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن أن تمنع دخول غير الملقحين للمستشفيات.

وتوقع الخبراء هذه المعلومات عن موجة كورونا فى صيف 2022 من خلال اتجاهات فيروس كورونا في الربيع، حيث تراجعت الحالات بعد ارتفاع الإصابات في الشتاء بسبب متحور أوميكرون، ثم استقرت وبدأت في الارتفاع مرة أخرى في الربيع.

وأظهر تحليل لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن وتيرة الحالات تضاعفت في أبريل الماضي مقارنةً بالشهر السابق لنحو 54 ألف حالة في اليوم، لكن مقابل هذا الارتفاع في عدد الإصابات، انخفض متوسط وتيرة الوفيات لـ 327 حالة في اليوم، أي نحو نصف ما كان عليه في نهاية مارس.