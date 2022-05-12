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تعرف على توقعات الخبراء عن فيروس كورونا في صيف 2022
تعرف على توقعات الخبراء عن فيروس كورونا في صيف 2022
12 مايو 2022 12:42

أكد خبراء أميركيون في الوبائيات أن هناك توقعات كبيرة بشأن انخفاض حالات كورونا في فصل الصيف المقبل وأنه سيكون مختلفاً عن صيف العامين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعاً حاداً في عدد إصابات كورونا الخطيرة التى تستدعى دخول المستشفى وقد تصل للوفاة.

وهذا لا يعنى أنه لن تكون هناك حالات إصابة بـ كورونا في الصيف ولكن يقصد الخبراء أن حدة الموجة الجديدة فى الصيف ستكون أقل ولن تكون مدمِّرة مثل الصيفين السابقين.

وعلى عكس فصلي الصيف السابقين، يمتلك بعض المناعة ضد فيروس كورونا، والتي تم اكتسابها من اللقاحات والمعززات والإصابات السابقة كما يمكن للناس الحصول على  الأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن أن تمنع دخول غير الملقحين للمستشفيات.

وتوقع الخبراء هذه المعلومات عن موجة كورونا فى صيف 2022  من خلال اتجاهات فيروس كورونا في الربيع، حيث تراجعت الحالات بعد ارتفاع الإصابات في الشتاء بسبب متحور أوميكرون، ثم استقرت وبدأت في الارتفاع مرة أخرى في الربيع.

وأظهر تحليل لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن وتيرة الحالات تضاعفت في أبريل الماضي مقارنةً بالشهر السابق لنحو 54 ألف حالة في اليوم، لكن مقابل هذا الارتفاع في عدد الإصابات، انخفض متوسط وتيرة الوفيات لـ 327 حالة في اليوم، أي نحو نصف ما كان عليه في نهاية مارس.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
لقاح كورونا
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