معرض الحيوانات الأليفة يعود إلى «سوق المرفأ»

دبي (الاتحاد)

أعلن «سوق المرفأ»، السوق الجديد على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، عن استضافته «معرض الحيوانات الأليفة» مرة جديدة الأحد 22 مايو الجاري من الساعة 3 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً، وهو ما يمنح زواره والمهتمين بالحيوانات المكسوّة بالفراء فرصة فريدة من نوعها لقضاء يوم مليء بالمرح والتسلية والأجواء الغامرة.

وسوف يشمل هذا الحدث الذي تستضيفه هذه الواجهة البحرية الرائعة، حلبة خاصة تكتظّ بالحيوانات الأليفة وإقامة مسابقات ترفيهية ومسيرات استعراضية، بالإضافة إلى أنشطة وبرامج توعوية على مدار اليوم. وسوف تحظى العائلات والزوار أيضاً بفرصة مشاهدة عروض الأزياء الخاصة بالكلاب وجلسات تدريبها ومسابقة جمال خاصة بالقطط ومنافسات اختيار أجمل الحيوانات الأليفة و«موكب ووف» ومزارع الحيوانات الأليفة.

ويشكل «معرض الحيوانات الأليفة» حدثاً ترفيهياً مسلياً قد تم إعداده من أجل زيادة الوعي برعاية الحيوانات الأليفة، وتقديم أحدث المنتجات المتعلقة بها وبمأكولاتها الخاصة وأزيائها والعناية الصحية بها، وغيرها الكثير. وسوف يحظى زوار السوق بقضاء يوم مشوّق في المنطقة المخصصة للهو الأطفال التي تحتوي على العديد من الألعاب ومنصات التزحلق وقلاع القفز، بالإضافة إلى التمتع بمجموعة من أكشاك المأكولات والمشروبات.

وتبدأ ساعات العمل الجديدة في «سوق المرفأ» من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجراً يوم الجمعة، في حين تبدأ من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 2 فجراً يوم السبت.