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نيللي كريم من المالديف إلى «روز وليلى»
نيللي كريم من المالديف إلى «روز وليلى»
12 مايو 2022 10:19

محمد قناوي (القاهرة)
تستأنف الممثلة نيللي كريم نشاطها الفني عقب عودتها من جزر المالديف والتي تقضي فيها إجازة عيد الفطر برفقة زوجها هشام عاشور، حيث ينتظرها عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية تقول عنها: أولها لقائي النجمة الكبيرة يسرا لأول مرة تلفزيونيا من خلال بطولة مشتركة لمسلسل بعنوان «روز وليلى»، وذلك للعرض على منصة شاهد خلال الموسم الصيفي، ويضم العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، وهو أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، حيث كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد.
وأضافت: تدور أحداث «روز وليلى» في إطار من الكوميديا السوداء المليئة بـ «الأكشن» والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفية كبرى يجري التخطيط والإعداد لها في مصر.
وقالت نيللي كريم: إنها خلال أيام ستستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «السرب» بطولة النجم أحمد السقا، وآسر ياسين، وشريف منير، وكريم فهمي، وآخرون، وتجسد أحد الأدوار الهامة ضمن أحداثه، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد «داعش»، للثأر من التنظيم الإرهابي الذي أعدم 22 مصرياً في درنة بليبيا عام 2015.
وأشارت إلى أنها تقوم خلال الفترة القادمة بمشاركة أمير كرارة الجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» بمشاركة عمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، كما تستعد لتصوير لتصوير فيلم جديد ينتمي إلى أعمال «الأكشن»، ويشارك في بطولة العمل زوجها هشام عاشور، في أول تعاون مشترك بينهما بعد الزواج العام الماضي.
يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، مسلسل «فاتن أمل حربي»، والذي قدمته بمشاركة كل من شريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفادية عبدالغني.

مصر
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