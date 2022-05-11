الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
صور.. حفرية لحيوان عاش قبل نحو 139 مليون عام
علماء يستخرجون الحفرية
12 مايو 2022 00:35

نجح علماء من تشيلي في استخراج واحدة من أكثر الحفريات اكتمالا في العالم للزواحف البحرية الشبيهة بالدلافين المسماة (إكتيوصورات) بأجنة سليمة، وذلك من جبل «تيندال» الجليدي في منطقة باتاجونيا في تشيلي.
وأطلق العلماء على الزواحف البحرية القديمة الحوامل والمحفوظة جيدا اسم «فيونا». وستساعد الحفرية، التي يبلغ طولها أربعة أمتار، العلماء على دراسة التطور الجنيني للإكتيوصورات، التي جابت البحار قبل ما بين 90 و250 مليون عام.

  • جوديث باردو بجانب الحفرية
    جوديث باردو بجانب الحفرية

وقالت العالمة، التي اكتشفت الحفرية، جوديث باردو إنها تعود إلى «الإكتيوصور الوحيد الذي تم العثور عليه على كوكب الأرض منذ حقبة ما بين 129 و139 مليون سنة مضت. لذا، فهي مهمة للغاية».
واكتشفت باردو، عالمة الحفريات في «مركز أبحاث جايا أنتاركتيكا» التابع لجامعة ماجايانس، الحفرية منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الظروف المناخية القاسية للموقع والتضاريس الصعبة والمسافة البعيدة جعلت من عملية استخراجها تحديا لوجستيا معقدا.

  • الحفرية
    الحفرية

وأمضى العلماء 31 يوما في استخراج الحفرية التي كان يجب إخراجها بطائرة هليكوبتر من الموقع. ونظرا لأن الحفرية كانت كاملة، قال علماء الحفريات إنهم اضطروا إلى استخراج خمس كتل تزن 200 كيلوجرام للحفاظ على العظام سليمة.

ويتم الآن تحضير الحفرية للعرض في متحف «ريو سيكو» للتاريخ الطبيعي في جنوب تشيلي.
وقالت باردو إن العلماء اكتشفوا أيضا 23 عينة من الإكتيوصورات خلال الحملة، مما رفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 100 عينة تم العثور عليها في جبل «تيندال» الجليدي وجعل المنطقة واحدة من أكثر مواقع الإكتيوصورات المحفوظة جيدا على الكوكب.

حفريات
حيوانات
تشيلي
آخر الأخبار
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عينات للفحص عن كورونا
عربي ودولي
كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
من سريلانكا
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تريد طي صفحة جائحة كورونا
اليوم 17:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©