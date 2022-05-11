«جوجل» تضيف لغات عديدة إلى خدمة الترجمة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) أعلنت شركة «جوجل» الأميركية العملاقة للإنترنت أنها أضافت 24 لغة جديدة إلى قائمة اللغات التي يمكن الترجمة منها وإليها. وبحسب تقرير نشره موقع techcrunch، فإن الشركة أضافت لغات يتحدث بها حوالي 300 مليون شخص حول العالم، من بينها اللهجات الأصلية للأميركتين الشمالية والجنوبية. واختارت جوجل اللغات الجديدة المنضمة إلى قائمة الترجمة حسب عدد السكان الأكثر استخداما لها حول العالم، حيث إن هناك عدد كبير من سكان القارة الأفريقية وشبه القارة الهندية يفتقرون إلى خدمات الترجمة ويواجهون تجاهلا من شركات التكنولوجيا للغاتهم الأصلية. وأشار التقرير إلى صعوبة إضافة اللهجات الأصلية للسكان إلى خدمات الترجمة، وذلك لضعف الموارد النصية من تلك اللغات، لكن «جوجل» استخدمت تكنولوجيا جديدة للترجمة الآلية تعتمد على تعليم الذكاء الاصطناعي وتدريبه حتى يصبح بإمكانه رؤية نفس المعنى في نصوص ضمن 1000 لغة أخرى والمقارنة بينها واستنباط المعنى. وبعد إضافة اللغات الجديدة، أصبحت جوجل تقدم خدمة الترجمة من وإلى 133 لغة مختلفة، لكنها تأمل في مزيد من التوسع في تلك الخدمات حيث أن هناك نحو 7000 لغة غير مدعومة على مستوى العالم. تبدأ اللغات الجديدة في خدمة الترجمة في الظهور تدريجيا لدى المستخدمين خلال الأيام المقبلة.