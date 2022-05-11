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إيمان العاصي.. مطربة راب مع «فارس»
إيمان العاصي.. مطربة راب مع «فارس»
12 مايو 2022 03:42

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة إيمان العاصي أنها تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها ضمن أحداث فيلم «فارس»، الذي تشارك الفنان أحمد زاهر بطولته، المقرر عرضه 18 مايو الجاري ليفتتح موسم الصيف السينمائي، مشيرة إلى أنها استمتعت بشكل كبير من هذه التجربة.
 وقالت إنها تجسد في الفيلم شخصية مطربة راب اسمها «وعد»، وتعيش بشكل مستقر في حياتها الشخصية والعملية حتى ترى جريمة تحدث أمام عينيها، ومن هنا تدخل في صراع ومعاناة كبيرة في الهروب من القتلة، لأنها الشاهدة الوحيدة على جريمتهم فيحاولون قتلها هي الأخرى. وتدور قصة فيلم «فارس» حول شخصية شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد صفوت، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

إيمان العاصي
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