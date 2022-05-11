أطعمة تقوي الشعر

أبوظبي (الاتحاد)

يتعرض الشعر إلى العديد من العوامل التي تتسبب في إلحاق الضرر به كالتساقط والتقصف، لذلك لا بد من الاهتمام بتغذيته ومعرفة العناصر المهمة التي تدعم تمتعه بالقوة وتحميه من الأضرار. وللحصول على شعر صحي، أكد مختصون أن الأمر يتطلب اتباع روتين للعناية الشاملة، فبجانب استخدام منتجات العناية مثل الزيوت والكريمات، من الضروري اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والعناصر الغذائية المهمة وتناول المكملات. ويعتبر عنصر الحديد مهماً لصحة الشعر والبشرة، لذلك يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به، والخضراوات والورقيات مثل السبانخ الغنية بالحديد، وحمض الفوليك والتوت والفاصولياء والبطاطا الحلوة، والتي توفر العناصر الغذائية الأساس للمساعدة في تحسين صحة الشعر. ومن الأمور المهمة لصحة الشعر.. الكاكاو والشوكولاتة الداكنة ودقيق الشوفان والحبوب وجنين القمح والفول والتوفو والمكسرات واليقطين وبذور القرع.

كما يؤكد الخبراء أنه يجب تناول الفاكهة الغنية بالخصائص المضادة للأكسدة لتغذية الشعر وفروة الرأس، وشرب أكبر قدر ممكن من الماء خلال اليوم، وتجنُب التعرض للشمس لفترات كبيرة. ونقلت صحيفة «Hindustan Times» الهندية عن المحتصين تأكيدهم على أهمية الحالة النفسية والعقلية، حيث يجب تجنب مصادر التوتر والقلق الذي يؤثر على الصحة بشكل عام والشعر خاصة، مع الحد من تصفيف الشعر بالحرارة أو وضع الكثير من المنتجات بشكل مباشر عليه والالتزام بالأدوية والروتين الذي يحدده الأطباء.