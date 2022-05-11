5 طرق للتعامل بلطف مع الآخرين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الخبراء أن التصرفات اللطيفة تعزز المناعة والصحة العقلية، وتؤدي إلى الشعور بالرضا والثقة، وتخفف الألم، وذلك ضمن تقرير نشره موقع «Very Well Mind» الأميركي للصحة النفسية والعقلية، كشف خلاله عن عدة طرق يمكن القيام بها لإظهار اللطف في التعامل مع الآخرين:

تجنب النقد

من الصعب أن تكون شخصاً لطيفاً عندما تغرق في الأفكار السلبية حول الآخرين، لكن عندما تجد نفسك تنتقد شخصا ما، حاول أن تتبنى عقلية أكثر إيجابية، وتعيد صياغة الموقف وتكون أكثر تفاؤلاً.

البساطة والرقة

لا يعني أن تكون لطيفاً أنك لا ترفض بعض المطالب أو تفعل أشياء لا تريد القيام بها، بل يكون من السهل التعامل بلطف مع الآخرين بشكل طبيعي أكثر عندما تشعر بالأمان والاحترام، كما يمكن للكلمات البسيطة والرقيقة أن تجعلك أكثر لطفا وتهذيباً.

اللطف مع النفس

تعامل نفسك بطريقة لطيفة أولاً بما يشمل الحديث الذاتي الإيجابي، حيث إننا لا يمكننا التعامل مع الآخرين بشكل جيد إذا لم نعامل أنفسنا بنفس الشكل، ولاحظ كيف تتحدث مع نفسك، وكيف تتصرف عندما تُخطئ.

الذهن المتفتح

الحياة مليئة بالتغييرات، وعندما تواجه أفكاراً أو مواقف أو أشخاصاً غير مألوفين، يمكن أن تنشأ مشاعر سلبية تجعل التصرف بلطف أمراً صعباً، لذلك يعتبر انفتاح الذهن ميزة أساس في تلك الحالة للتعلم واستيعاب الأشياء الجديدة بطريقة لطيفة دون إصدار أحكام.

المساعدة

اجتهد لإيجاد طرق بسيطة لتكون شخصية مفيدة في تعاملاتك اليومية مع الآخر، بداية من الابتسام حتى مساعدة زميل، إذ تعتبر المساعدة طريقة رائعة لإظهار اللطف.