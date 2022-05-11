الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
هذه الظاهرة تهدد المحاصيل في فرنسا
مزرعة في فرنسا
11 مايو 2022 23:40

أعلن مسؤول فرنسي، اليوم الأربعاء، إن محاصيل الحبوب باتت مهددة بسبب نقص الأمطار.
وقال بينوا بيتريمون، رئيس مجلس الحبوب في المؤسسة الوطنية الفرنسية للمنتجات الزراعية والبحرية (فرانس أجريمير) إن تداعيات الوضع الحالي للجفاف في فرنسا "بدأت تثير قلقنا".ويواجه ثلثا الأراضي الفرنسية تربة تتراوح بين جافة وجافة للغاية، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.
ونقلت وسائل إعلام عن بيتريمون، في إيجاز صحفي، قوله "نركز بالفعل على الطقس".
وتابع "نحتاج حقاً إلى بعض الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين، أو حتى الأيام العشرة المقبلة، وإلا فإن الأمور ستصبح صعبة للغاية".
وقال بول لو بيدو، نائب رئيس قسم الحبوب والسكر إن المؤسسة الوطنية الفرنسية للمنتجات الزراعية والبحرية خفضت توقعاتها لصادرات القمح اللين بناء على وضع فيروس كورونا المستجد.

المصدر: د ب أ
فرنسا
المحاصيل الزراعية
الجفاف
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عينات للفحص عن كورونا
عربي ودولي
كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
من سريلانكا
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تريد طي صفحة جائحة كورونا
اليوم 17:53
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©