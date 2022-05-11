هذه الظاهرة تهدد المحاصيل في فرنسا

أعلن مسؤول فرنسي، اليوم الأربعاء، إن محاصيل الحبوب باتت مهددة بسبب نقص الأمطار. وقال بينوا بيتريمون، رئيس مجلس الحبوب في المؤسسة الوطنية الفرنسية للمنتجات الزراعية والبحرية (فرانس أجريمير) إن تداعيات الوضع الحالي للجفاف في فرنسا "بدأت تثير قلقنا".ويواجه ثلثا الأراضي الفرنسية تربة تتراوح بين جافة وجافة للغاية، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية. ونقلت وسائل إعلام عن بيتريمون، في إيجاز صحفي، قوله "نركز بالفعل على الطقس". وتابع "نحتاج حقاً إلى بعض الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين، أو حتى الأيام العشرة المقبلة، وإلا فإن الأمور ستصبح صعبة للغاية". وقال بول لو بيدو، نائب رئيس قسم الحبوب والسكر إن المؤسسة الوطنية الفرنسية للمنتجات الزراعية والبحرية خفضت توقعاتها لصادرات القمح اللين بناء على وضع فيروس كورونا المستجد.