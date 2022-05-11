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طفلك.. كيف يحافظ على أموالك؟
طفلك.. كيف يحافظ على أموالك؟
12 مايو 2022 03:42

ترجمة عزة يوسف 

يحتاج الأطفال إلى العديد من المهارات الحياتية التي لا تأتي مع المناهج الأكاديمية، وفي هذا الإطار قدم موقع «Times of India» الهندي بعض المهارات التي يجب أن تعلمها لهم حتى يتمكنوا من تحقيق الازدهار والنجاح.

التعاملات المصرفية
التعامل مع البنوك عملية معقدة، ولكنها حاسمة للحفاظ على أموالك، لذلك يعتبر تعليم طفلك المهارات المصرفية الأساسية، مثل فتح حساب والتحقق من الرصيد ضرورياً.

الضرائب
يشكو معظم الأشخاص البالغين من أنهم لا يعرفون كيفية حساب وتقديم الضرائب المفروضة عليهم، وقد يرجع ذلك إلى أنها لم تكن جزءاً من المنهج الأكاديمي، لذلك، يجب أن تقدم لطفلك بعض المعلومات الأساسية لمعرفة ما هي الضرائب.

التوفير
عادة ادخار المال ضرورية للأوقات العصيبة، ويجب تعليم أبنائك أهميته، وكم يجب أن يدخروا من مصروفهم أو رواتبهم.

الاستثمار
يساعد الاستثمار على تنمية الأموال، فبدلاً من مجرد توفير المال في البنك، من الأفضل فهم كيفية عمل السوق، وكيف يمكن للمرء الاستثمار في الأنشطة المختلفة.

التأمين
يوفر التأمين الأمان المالي، سواء لك أو لأحبائك، إلا أن الطريقة الصحيحة لاختيار التأمين والوقت المناسب للحصول عليه درس أساس في الحياة يجب أن تعمله لأبنائك.

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