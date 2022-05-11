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«أيقونات» هوليوود في المزاد
«أيقونات» هوليوود في المزاد
12 مايو 2022 03:42

فالنسيا (أ ف ب) 

فرصة نادرة تتيحها شركة «بروبستور» لشراء أو على الأقل الاستمتاع بتذكر قطع رمزية ظهرت في أشهر أفلام هوليوود عبر مزاد تنظمه الشركة بين 21 و24 يونيو المقبل في لوس أنجلوس.

وتتضمن القطع المطروحة في المزاد، والتي يصل عددها إلى 1800 قطعة، نموذجاً عن مقاتلة «اكس وينغ» استُخدمت في الجزء الأول من سلسلة أفلام «حرب النجوم» عام 1977، وتقُدر قيمتها بمليون دولار.

ويطرح المزاد نسخة طبق الأصل من سيارة «ديلورين» الشهيرة للسفر عبر الزمن والتي ظهرت في فيلم «باك تو ذي فيوتشر»، وكذلك المطرقة التي استخدمها كريس هيمسورث في فيلم «ثور».

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