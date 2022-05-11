«إي إيه سبورتس» اسم جديد للعبة «فيفا»

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية لألعاب الفيديو، تغيير اسم لعبة كرة القدم الشهيرة «فيفا» إلى «إي إيه سبورتس إف سي» (EA Sports FC)، منهية بذلك شراكتها المتعلقة باللعبة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب خلافات.

وحققت اللعبة منذ إطلاقها عام 1993أكثر من 20 مليار دولار، نتيجة بيع قرابة 325 مليون نسخة، ما يجعلها لعبة المحاكاة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم.

وأفادت وسائل إعلام بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب زيادة ما يحصل عليه لقاء استخدام اسمه من 150مليون دولار إلى 250 مليوناً، ما دفع الشركة إلى تغيير اسم اللعبة اعتباراً من إصدار 2024.