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دنيا
جوجل تكشف عن أداة للذكاء الصناعي للبحث في العالم الحقيقي
تعبيرية
11 مايو 2022 23:33

وضعت شركة جوجل التابعة لألفابت اليوم الأربعاء خططاً لربط العالم الحقيقي وعالمها الرقمي للبحث والخرائط والخدمات الأخرى باستخدام التطورات الجديدة في الذكاء الصناعي.

وفي مؤتمر مطوري جوجل السنوي، قامت الشركة بعرض ميزة تتيح للمستخدمين التقاط فيديو لأرفف زجاجات في متجر وتطلب من نظامها تحديد الخيارات تلقائيا.

وقال برابهاكار راجافان نائب رئيس جوجل في إشارة إلى اختصار في لوحة مفاتيح الكومبيوتر يتيح العثور على شيء ما في مستند "هذا يشبه استخدام اختصار لوحة المفاتيح الخاص بالبحث من أجل العالم من حولك. يمكنك البحث في عالمك بأكمله، وطرح الأسئلة بأي طريقة وفي أي مكان".

وفي وقت لاحق من العام الحالي، قالت جوجل إن خدمة الخرائط ستطلق عرضاً لبعض المدن الكبرى يدمج صور التجول الافتراضي والصور الجوية "لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم".

المصدر: رويترز
الذكاء الاصطناعي
جوجل
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