راكب بدون خبرة في الطيران يهبط بطائرة

نجح راكب، ليست لديه خبرة سابقة في الطيران، في الهبوط بأمان بطائرة خاصة في مطار بولاية فلوريدا الأميركية، بعد ظهر الثلاثاء، بعد إصابة الطيار بحالة صحية طارئة أعجزته عن القيادة. بثت شبكة "سي أن أن" التلفزيونية الأميركية الفيديو مصحوباً بما ما قالت إنه تسجيل صوتي حصلت عليه للحديث الذي جرى في الطائرة، وهي من طراز سيسنا 208، بين الراكب وبرج مراقبة الحركة الجوية. يمكن سماع الراكب وهو يقول "لديّ وضع خطير هنا. وليس لديّ أي فكرة عن الطيران بالطائرة". بدأ مراقب الحركة الجوية في الاستجابة للراكب وإعطائه التعليمات من أجل الهبوط بالطائرة. قال المراقب روبرت مورغان "حاول التحكم بمستوى الأجنحة ورؤية إن كان بإمكانك البدء في الهبوط، ادفع أدوات التحكم للأمام، وانزل ببطء". في النهاية، تمكن الرجل من الهبوط بالطائرة من دون أي مشاكل في مطار "بالم بيتش" الدولي، في فلوريدا. وأوضح مورغان "لقد كان هادئًا حقًا. وقال: لا أعرف كيف أطير. لا أعرف كيف أوقف هذا الشيء إذا نزلت على المدرج". لم يكن مورغان قد طار بهذا النموذج من الطائرات. فطبع صورة لتخطيط لوحة العدادات وبدأ في توجيه طالبه الجديد خطوة بخطوة. وقال مشغل البرج، وهو يخبر طياراً تابعاً لشركة "أميركان إيرلاينز"، كان ينتظر الإقلاع، بعد أن هبطت الطائرة بأمان "لقد شاهدتَ للتو اثنين من الركاب يهبطان بتلك الطائرة، فتعجب الطيار قائلاً: هل قلت إن الركاب هم من هبطوا بتلك الطائرة.. يا إلهي، عمل عظيم". أكدت إدارة الطيران الاتحادية، في بيان، أن شخصين كانا على متن طائرة "سيسنا 208" ذات المحرك الواحد، تمكنا من الهبوط بأمان، عندما كان الطيار يعاني من "مشكلة صحية محتملة". لم توضح إدارة الطيران، حالة الطيار، لكنها قالت إنها تحقق في الحادث. بعد هبوط الطائرة، التقى مورغان بتلميذه الجديد، الذي عانقه كثيرًا وقال له "شكرًا". قال مورغان "لقد كانت لحظة عاطفية. قال إنه يريد فقط العودة إلى المنزل مع زوجته الحامل"، مضيفاً "في نظري، كان هو البطل. أما أنا، فكنت أقوم بعملي فقط".