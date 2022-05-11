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باسم يوسف في مهرجان دبي للكوميديا
باسم يوسف
11 مايو 2022 20:53

مراد اليوسف (دبي)
يحل مقدّم البرامج المصري باسم يوسف ضمن كوكبة من مجموعةٍ كبيرة من أشهر نجوم الكوميديا العالميين في النسخة الجديدة من مهرجان دبي للكوميديا 2022 حيث سيقدم عرضه يوم السبت الموافق 21 مايو 2022.
وستبدأ عروض مهرجان دبي للكوميديا 2022 وفعالياته على مدار 11 يوماً، يبدأ من يوم 12 إلى 22 مايو الحالي، وهو من تنظيم جدول فعاليات دبي وإنتاج "براج" و"لايف نيشن" و"دي إكس بي لايف" - ضمن عدة مناطق من دبي بما فيها "كوكا كولا أرينا" و"مركز ذا أجيندا" و"مسرح مول الإمارات" وغيرها.
ويوفر مهرجان دبي للكوميديا منصة لأفضل عروض الكوميديا وكذلك الموهوبين في العالم وللمواهب من مختلف الأعمار والثقافات في الإمارات والمنطقة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الفنية.

باسم يوسف
مهرجان دبي للكوميديا
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