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صور.. موجة حر تؤدي إلى ظاهرة نادرة وغريبة
أطفال يلعبون كرة القدم في بحيرة في الهند
11 مايو 2022 20:36

أدت موجة الحر الشديد التي تجتاح الهند منذ أسابيع إلى ظاهرة نادرة وغريبة.
فقد أكد أطباء بيطريون وعمال في مجال إنقاذ الحيوانات بولاية جوجارات في غرب الهند يلتقطون عشرات الطيور التي تعاني من الإجهاد والجفاف وتتساقط يوميا من الجو بسبب موجة حر شديدة أدت إلى تجفيف مصادر المياه في أحمد أباد أكبر مدينة بالولاية.

  • إنقاذ طير تعرض لإجهاد حراري
    إنقاذ طير تعرض لإجهاد حراري

ويضرب الجفاف مساحات شاسعة من جنوب آسيا في أحر شهر قبل حلول الصيف في السنوات الأخيرة.
قال أطباء في مستشفى للحيوانات، يديره "صندوق جيفدايا الخيري" غير الهادف للربح في أحمد أباد، إنهم عالجوا آلاف الطيور في الأسابيع القلائل الماضية، مضيفين أن رجال الإنقاذ يجلبون يوميا عشرات من الطيور من الأنواع التي تحلق على ارتفاعات كبيرة مثل الحمام.

  • أعطاء فيتامينات لأحد الطيور
    أعطاء فيتامينات لأحد الطيور

وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل مع الصندوق ويقوم بإنقاذ الطيور منذ أكثر من عقد "كان هذا العام من أسوأ الأعوام في الآونة الأخيرة. لقد شهدنا زيادة بنسبة 10 بالمئة في أعدد الطيور التي تحتاج إلى الإنقاذ".
وفي محاولة لإنقاذ الطيور، لجأ الأطباء اليوم الأربعاء لإعطائها أقراصا تحتوي على فيتامينات متعددة مع ضخ الماء في مناقيرها باستخدام المحاقن.

وأصدر مسؤولو الصحة في جوجارات إرشادات للمستشفيات لإنشاء أجنحة خاصة للعلاج من ضربات الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

المصدر: رويترز
الهند
موجة حر
الطيور
الإجهاد الحراري
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