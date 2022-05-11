لمحبي الفنّ.. دعم وتوجيه لإبداعاتكم... إليكم التفاصيل
لمحبي الفنّ.. دعم وتوجيه لإبداعاتكم
11 مايو 2022 19:26
لمحبي الفنّ.. دعم وتوجيه لإبداعاتكم... إليكم التفاصيل
كان ولا زال الفن هو الوسيلة الأقرب للتعرف على العالم، إذ لا يعرف الهوية أو الحدود، وهو أداة للتعبير البشري وإيصال المعاني والهوية عبر التاريخ للأفراد والمجتمعات. وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصر على استشراف المستقبل في مختلف المجالات، فإن الفنون تحظى بمكانة كبيرة من خطط الدولة المستقبلية، إذ تخطط أبوظبي على وجه الخصوص، لاستثمار ما يصل إلى 22 مليار درهم على مدى السنوات الخمسة المقبلة في صناعاتها الثقافية والإبداعية. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، نهاية العام الماضي 2021، بهدف زيادة المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر المقبلة.
وقد تم تعزيز هذه الاستراتيجية من خلال الإصلاحات القانونية الأخيرة والتي تشمل تعزيز قوانين حقوق النشر لتوفير حماية أكبر للعاملين في القطاعات الإبداعية، بما في ذلك الفن والثقافة والموسيقى والأزياء واقتصاد المعرفة.
تهدف هذه الاستثمارات لتطوير قطاع الفنون في دولة الإمارات، إلى جانب الجهد الاستثنائي الذي تقوم به المنظمات والأفراد المعنية في المجتمع. وعند الحديث عن المعنيين، يرد إلى أذهاننا مباشرة منبرين أساسين يسخران الجهود لاحتضان ودعم، وصناعة الفن على مستوى الدولة من موقعهما الكائن في جامعة نيويورك أبوظبي، وهما مركز الفنون ورواق الفن.
مركز الفنون
تؤكد ريم صالح المدير المشارك لشؤون العلاقات الخارجية والشراكات في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، على دور مركز الفنون في خدمة المشهد الفني الإماراتي، وخلق مساحة للفنانين المحليين للتعبير عن أنفسهم من خلال عروضهم الفنية عبر عدة فعاليات وبرامج.
ومن أبرز هذه الفعاليات هي إيقاعات على السطح التي أسسها دوريان بول روجرز قبل عقد من الزمن واحتضنها مركز الفنون. لا تقتصر مساهمات إيقاعات على السطح على كونها منصة للشباب لتقديم عروضهم الفنية، بل توفر أيضاً مساحة آمنة لهم لاتخاذ خطوتهم الأولى في عالم الأداء والفن من خلال التسويق لهم وتقديمهم للمشهد الفني المحلي. ومن أبرز الفنانين الإماراتيين المشاركين في إيقاعات على السطح في نسخته الأخيرة: خيال وهو موسيقي ومغن وكاتب أغاني ومنتج موسيقي وفنان أداء إماراتي، ومريم خليفة الشحي وهي كاتبة وشاعرة إماراتية، إحدى خريجي جامعة نيويورك أبوظبي، وعبد الله محمد الشامسي، المعروف أيضاً باسم ناتسوهيومان، هو مغنٍ وعازف على عدة آلات وكاتب أغانٍ إماراتي، بالإضافة إلى سالم العطاس، هو أول شاعر إماراتي يفوز بفعالية إيقاعات على السطح.
وللهدف ذاته، أطلقنا في مركز الفنون مبادرة "نمو"، البرنامج الذي يهدف إلى دعم المهارات المهنية لفنانين مختارين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز المشهد الفني والثقافي للدولة. ويوفر برنامج "نمو" لمركز الفنون فرصة تسمح لنا بلعب دور حيوي لتطوير المشهد الفني والثقافي في الدولة، وسيدعم البرنامج جهودنا الرامية إلى ربط إنجازات وأعمال مركز الفنون بالجهود التعليمية في جامعة نيويورك أبوظبي، ومع الجامعات والمدارس الابتدائية والثانوية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك عن طريق اختيار مجموعة الفنانين عبر مجالات وخلفيات متعددة التخصصات مثل الموسيقى والمسرح والرقص وفن الأداء، وتدريبهم من قبل موظفي مركز الفنون والخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، الذين يقدمون لهم إرشادات وتوجيهات من شأنها أن تعزز مهاراتهم في تقديم الأعمال الفنية للجماهير في الإمارات وخارجها. ويضم منهج البرنامج موضوعات مثل: إنشاء علامة تجارية فنية، إدارة المشاريع الفنية والميزانية، الجولات الفنية، الحقوق والملكية الفكرية، العقود والمفاوضات، الفنون والتعليم، والإنتاج الفني.
وإلى جانب هذه البرامج وغيرها، يقوم مركز الفنون بتقديم ورش عمل مفتوحة للجمهور تهدف إلى تطوير المهارات، إذ يلتزم كل فنان يأتي لتقديم عرض فني لدى مركز الفنون، إما بالقيام بورشة عمل، أو جلسات مفتوحة، أو عروض مدرسية.
رواق الفن
عند تعريفها لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، تفخر آلاء إدريس، رئيس مساعد قسم المطبوعات والتربية المتحفية في رواق الفن، بأنه أول رواق فني تحتضنه جامعة في منطقة الخليج العربي الذي يتيح برنامجاً كاملاً للمعارض الأكاديمية والتجريبية. كما تؤكد على سعي الرواق إلى استكشاف أفكار وجوانب جديدة في عالم الفن من خلال استضافة مجموعة معارض فنية وثقافية مميزة لباقة عالمية من الفنانين والقيّمين والأكاديميين.
تقول آلاء إدريس: ينظم رواق الفن برامج عامة ومجانية وجولات إرشادية بالتزامن مع معارضه المميزة، ويعمل على إصدار المنشورات البحثية والتي تشكل جزءاً أساسياً من دوره على الصعيد الأكاديمي، ليتيح المزيد من الفرص الفنية القيمة ويطرح موضوعات ذات أهمية كبيرة على الصعيد الإقليمي والدولي.
ومن أبرز المنشورات التي تتيح للقارئين تجربة استثنائية هو الكتيّب الإرشادي لليافعين الذي ننتجه في رواق الفن ليصاحب كل معرض يستضيفه الرواق، ويتم تطوير كل كتيّب بالتعاون مع فنان أو رسام من المجتمع المحلي. وتتيح هذه الكتيّبات التفاعل المباشر مع المعروضات الفنية والمعرض بشكل عام، كما تقدّم للعوائل نشاطاً مخصصاً لتجربتهم الشخصية المشتركة، حيث يقدم كل دليل مطبوع موضوعاً مختلفاً وتجربة تثقيفية شيّقة.
ومن جانبها، تؤكد ميثاء ناصر السعيدي، زميل برنامج كوادر البحثي للدراسات المتحفية، قسم المطبوعات والتربية المتحفية، على دور رواق الفن في جعل أول تجربة مهنية بعد تخرجها من جامعة نيويورك أبوظبي تجربة ثرية ألهمتها نحو ما تتطلع إليه في المستقبل بالإضافة إلى صقل مهاراتها وخلق وعي حول العمل في المجال المتحفي لتحظى بتجربة ثرية وملهمة في الوقت ذاته.
مساهمة رواق الفن في إثراء المشهد الفني المحلي
ينظم رواق الفن "مساحة المشروع" وهي صالة فنيّة غير تجارية تم تخصيصها لمشاريع مدينة أبوظبي المجتمعية، يدعمها فريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي. وتُولي المساحة أولويتها لمعارض المجتمعَين الأكاديمي والمحلي في المنطقة ومنها مشاريع تخرج الطلاب، والمعارض التي يشرف على تقييمها أعضاء هيئة التدريس، والمشاريع التجريبية، إضافة إلى أعمال الفنانين الصاعدين في المنطقة. إذ يشرف الرواق على جميع الأعمال من خلال مساعدتهم في التقييم الفني، تركيب الأعمال، كتابة المنشورات الخاصة بهم.
يعد كل من يوسف الحبشي وهاشل اللمكي من أفضل الأمثلة لاستخدام مساحة المشروع. يوسف هو مصور فوتوغرافي صاحب اهتمام استثنائي بمجال الأحياء، حيث تعاون في مشروعه "وحوش جميلة" مع قسم العلوم في جامعة نيويورك أبوظبي لإنتاج صور مقربة لحشرات نادرة تختلف تماماً عما نراه بالعين المجردة.
في حين قام هاشل اللمكي بمعرض ثنائي مع محمد المزروعي من أعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وأحد الفنانين الإمارتيين الرواد، لتقديم معرض مميز بمستوى عالمي، يدمج بين جيلين مختلفين من الفنانين.
يتيح الرواق أيضاً جلسات حوارية بالتعاون مع مركز الفنون ومركز التطوير المهني، إذ ننظم برامج شهرية ندعو فيها فنانين بصريين وفنانين من فنون الأداء والمسرح وآخرين للحديث عن مواضيع فنية مختلفة تخاطب طلاب الجامعة والفنانين الناشئين، بهدف تطوير ممارساتهم الفنية وإرشادهم لسبل الدعم المادي المعنوي لتطوير أعمالهم.