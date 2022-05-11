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تحذير..لا تتناول الموز على معدة فارغة
تحذير..لا تتناول الموز على معدة فارغة
11 مايو 2022 15:00

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو أحد الأملاح الضرورية لوظائف الجسم خاصة توازن الماء وضغط الدم والهضم وحتى تقلص العضلات، ولهذا السبب يعتبر الموز وجبة خفيفة بشكل خاص للأشخاص المهتمين بالصحة واللياقة البدنية. إلا أن بعض خبراء التغذية يحذرون من الآثار الجانبية لتناول الموز على معدة فارغة، وفقا لما نشره موقع "ويل آند غوود" wellandgood".

 فتناول موزة على معدة فارغة أول شيء في الصباح ليست فكرة جيدة، وفقًا لأخصائية التغذية في مدينة نيويورك جينيفر ماينغ، حيث تشرح قائلة: "يزيد جسمك بشكل طبيعي من نسبة السكر في الدم في الصباح، وإذا لم تكن مصابًا بمرض السكري، فسوف ينتج جسمك المزيد من الأنسولين لموازنة نسبة السكر في الدم لديك، ولهذا السبب، فإن تناول الموز في الصباح ليس أفضل وقت لتناول نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة والأطعمة منخفضة الألياف".

وهذا لا يعني أنه لا يمكنك أبدًا تناول الموز، من الأفضل فقط إقران الموز بأطعمة أخرى وتناولها في الوقت المناسب لتجنب تأثير الإجهاد الناتج عن ارتفاع السكر.

وبحسب خبيرة التغذية فإن الألياف والبروتين والدهون يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الجسم، مما يمنع حدوث ارتفاعات وانهيارات حادة في سكر الدم. 

ويمكن أن ينتج جسمك الكثير من الأنسولين بعد تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل تلك التي تحتوي على الموز"، مما يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، ويمكن أن يؤدي رد الفعل هذا إلى المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر حيث يحاول جسمك إعادة نسبة السكر في الدم إلى مستوى آمن.

المصدر: وكالات
الموز
المعدة
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