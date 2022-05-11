علماء يبتكرون طريقة جديدة لتوجيه الفيروسات المضادة للأورام

اكتشف العلماء في جامعة شيفيلد طريقة جديدة لتوجيه الفيروسات المضادة للأورام .

وقام العلماء بتطوير مقذوفات مجهرية موجهة مغناطيسيًا يمكن حقنها في دم المرضى لمهاجمة الثدي والبروستاتا والأورام الأخرى.

ويبنى المشروع - بقيادة باحثين في جامعة شيفيلد - على التقدم المحرز في مجالين طبيين رئيسيين، الأول يشمل الفيروسات التي تهاجم الأورام على وجه التحديد، ويركز الثاني على بكتيريا التربة التي تصنع المغناطيس الذي تستخدمه لمحاذاة نفسها في المجال المغناطيسي للأرض.

وتُعرف الفيروسات المضادة للسرطان التي يتم استغلالها من قبل مجموعة شيفيلد - التي تم تمويلها من قبل مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة - باسم فيروسات حال الورم، تحدث بشكل طبيعي ولكن يمكن أيضًا تعديلها لتحسين فعاليتها والحد من فرص إصابة الخلايا السليمة.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالفعل على استخدام T-Vec ، وهو فيروس الهربس البسيط المعدل الذي يصيب الخلايا السرطانية ويقتلها ، ويستخدم الآن لعلاج الأشخاص المصابين بأنواع معينة من سرطان الجلد.

وقال العلماء إن الحل هو تغطية الفيروسات بجزيئات مغناطيسية بحقنها في الدم ، يمكن بعد ذلك توجيه هذه المقذوفات المجهرية بسرعة إلى الورم - باستخدام مغناطيسات موضوعة على جسم المريض - قبل أن تتمكن الدفاعات المناعية من إعاقة تقدمها.

وتصنع بعض أنواع بكتيريا التربة جزيئات أكسيد الحديد النانوية التي تسمى مغناطيسومات، تُستخدم هذه البوصلات كبوصلة تسمح للميكروبات بالتنقل في المجال المغناطيسي للأرض ومساعدتها في إيجاد الظروف المثلى لنموها وبقائها على قيد الحياة.