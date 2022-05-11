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تعرف على سر نجاة بعض الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا
تعرف على سر نجاة بعض الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا
11 مايو 2022 13:18

كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتورة اندراس سبان عالم الأحياء الدقيقة في جامعة نيويورك، عن بعض الأفراد النادرين الذين تمكنوا من تفادي فيروس كورونا لأكثر من عامين.

وسجلت الدراسة الدولية بالفعل 700 مشارك وتقوم بفحص أكثر من 5000 شخص ممن تقدموا على أنهم محصنون ضد عدوى فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور بوب واتشتر، الأستاذ ورئيس قسم الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، عن سر عدم إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا قائلا إنه مزيجًا من الحذر والظروف والحظ.

وتابع أن الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة دائمًا في الأماكن العامة الداخلية، ويبقون على اطلاع دائم على اللقاحات والمعززات، ويختبرون بشكل متكرر، ويتجنبون التجمعات عالية الخطورة أو السفر ، قد يكون لديهم فرص أقل للإصابة بالفيروس كورونا.

وأضاف قد تكون المستويات المنخفضة من انتشار المجتمع في مناطق معينة أو القدرة على العمل من المنزل قد قامت أيضًا بحماية بعض الأفراد بشكل أفضل من غيرهم.

المصدر: وكالات
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