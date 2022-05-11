مصر.. إغلاق مستشفى تسببت في وفاة مريضة

شعبان بلال (القاهرة)

أغلقت السلطات الصحية في مصر أحد المستشفيات الخاصة تسبب في وفاة مريضة، وذلك بعد حالة الجدل التي تسببت فيها الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الماضية هزت واقعة وفاة مريضة تُدعى مارينا صلاح في أحد المستشفيات الخاصة نتيجة خطأ طبي أثناء عمل أثناء إجراء فحوصات على العين.

وأكد وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، صدور قرار إداري بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة لعلاج العيون بسبب واقعة وفاة مواطنة.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تابعت الأزمة على مدار الساعات الماضية وشكلت لجنة عليا لمتابعة القضية حتى صدر قرار إداري بإغلاق المستشفى، بعد انتهاء اللجنة من عملها.

وشدد وزير الصحة المصري على أن هناك رقابة شديدة على كافة المستشفيات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات ومحاسبة المسئولين، لاسيما وأن الوزارة لديها ضبطية قضائية في التعامل مع المخالفات.

وشهدت القضية تحركات رسمية جديدة بعدما وصلت إلى أروقة البرلمان المصري، حيث تقدمت إحدى النائبات بطلب لمناقشة استخدام مادة الفلوريسين في الأشعة على العيون وأهميتها وإمكانية استبدالها بمواد أخرى أكثر أمانًا على المرضى، وتشكيل لجنة طبية لكشف غموض وفاة مارينا داخل مستشفى العيون.

ويأتي قرار الغلق، رغم نفي المستشفى مسؤوليتها عن الوفاة عبر بيان توضيحي لحالة مارينا صلاح من لحظة دخولها المستشفى وحتى مغادرتها، موضحة في بيان لها أن مادة الفلوريسين التي تسببت في وفاة مارينا لا يتم إجراء أي اختبار لها وفقًا للمعايير الطبية العالمية.