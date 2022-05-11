الرداد ينافس «تحت تهدد السلاح»

محمد قناوي ( القاهرة ) يخوض الممثل حسن الرداد المنافسة خلال الموسم السينمائي الصيفي بفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، والذي انتهي من تصويره قبل رمضان مباشرة ليصبح جاهزا للعرض خلال الموسم الصيفي.

وقال الرداد: الفيلم استغرق تصويره وقت طويل بسبب ظروف وفاة والدتي ثم دخول والد ووالدة زوجتي الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز المستشفى ووفاتهما، فهذا أدي الى توقف التصوير فترة طويلة ثم عاودت تصويره بالتزامن مع تصوير مسلسلي الرمضاني «بابلو»، وأعتبر هذا الفيلم نقلة جديدة فى حياتي الفنية، وأن الجمهور سيصطدم من دوري، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وأقدم من خلاله دور صاحب معرض سيارات يواجه العديد من المشاكل، ويتم اتهامه في جريمة قتل وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، ويشارك في بطولة الفيلم بيومى فؤاد وشيرين رضا وأحمد بدير وفتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم «توأم روحى» الذي عرض خلال موسم 2020، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث «توأم روحي» في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

وآخر ظهور تلفزيوني كان في رمضان الماضي من خلال مسلسل «بابلو» الذي يتناول عددا من القضايا الشائكة، كالهجرة غير الشرعية وتجارة الأعضاء، وشارك في بطولته وأروى جودة و نجلاء بدر وسلوى عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وقدم من خلاله دور سيد حسن المعروف باسم «بابلو».