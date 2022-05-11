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أول ظهور للفنانة ياسمين صبري بعد انفصالها
ياسمين صبري
11 مايو 2022 09:34

نشرت وسائل الإعلام المصرية ونشطاء مواقع التواصل صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري من داخل إحدى صالات الجيم بمدينة الإسكندرية، في أحدث ظهور لها بعد طلاقها.

وتفاعل عدد كبير من روّاد منصات التواصل مع الصورة التي ظهرت فيها ياسمين وهي ترتدي بنطلون جينز، بجانب أحد المدربين.

وتعاقدت ياسمين صبري على فيلم تخوض بطولته مع الفنان أحمد عز، برفقة عدد من النجوم بجانب مسلسل مكوّن من 15 حلقة لمسلسل جديد تخوضه خلال الأيام المقبلة، ليكون أول عمل فني لها بعد زواجها وانفصالها.

يتناول "الشادر" قصة صعود امرأة بسيطة تعيش ظروفًا قاسية بعد وفاة زوجها، لكنها تتحلى بالعزيمة والإصرار على التحدي حتى تتمكن في النهاية من تحقيق ذاتها ويصبح لها شأن في سوق "شادر السمك".

 

المصدر: وكالات
مصر
ياسمين صبري
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