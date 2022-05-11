ماسك يزف لترامب بشرى منتظرة

قال الملياردير إيلون ماسك، إنه يعتزم إلغاء الحظر الدائم الذي فرضته منصة "تويتر" على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إذا تابع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" خطته لشراء شركة التواصل الاجتماعي، فيما علق البيت الأبيض على نية إيلون ماسك إعادة حساب ترامب قائلا: القرار يخص القطاع الخاص.. ندعم حرية التعبير ومنصات مواقع التواصل لا تستخدم لبث معلومات مضللة".
وقال ماسك، الذي كان يتحدث في "قمة مستقبل السيارات" التي استضافتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الحظر المفروض على ترامب من جانب "تويتر" كان "قراراً سيئاً أخلاقياً" و"أحمق لأقصى الحدود".
وأضاف أن الحظر الدائم لحسابات "تويتر" يجب أن يكون نادراً ومخصصاً للحسابات الخادعة أو الروبوتات الآلية فقط.
وأدى تعليق حساب ترامب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات ترامب الذي كان يتحدث من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي بإدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.
وتم وقف ترامب بشكل دائم من تويتر بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب في السادس من يناير في مبنى الكونجرس الأميركي.
وأشار موقع تويتر في قراره إلى "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".