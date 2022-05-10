«تيانتشو-4» تلتحم بمحطة الفضاء الصينية

أبوظبي (وكالات)

نجحت مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة أمس في الالتحام بوحدة تابعة لمحطة الفضاء الصينية الجاري بناؤها.

وانطلق صاروخ «لونغ مارش-7» يحمل مركبة الفضاء «تيانتشو-4» من مركز وينتشانغ الفضائي بإقليم هاينان الجنوبي، في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة لاستكمال بناء أول محطة فضاء صينية.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية: إن «تيانتشو-4» نقلت أدوات دفع وعينات مطلوبة لإجراء تجارب تطبيقية وإمدادات لثلاثة رواد فضاء موجودين على متن المحطة.

ومن المقرر أن يسافر 3 رواد فضاء إلى المحطة في يونيو المقبل، على أن يبقوا على متن المحطة لمدة 6 أشهر.