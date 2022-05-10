نشر صور جيمس ويب يوليو المقبل

واشنطن (أ ف ب)

«أولى ثمار الرحلة منتصف شهر يوليو المقبل».. موعد أعلنه مسؤول في برنامج «جيمس ويب»، أقوى تلسكوب يتم إطلاقه في المدار على الإطلاق لنشر أول مجموعة من الصور التي التقطها التلسكوب العملاق.. وتؤكد الشواهد أن هذه الصور، التي ينتظرها الباحثون في جميع أنحاء العالم، ستكون مذهلة ومن شأنها إظهار القدرات الهائلة للتلسكوب.

وقال كلاوس بونتوبيدان مدير برنامج العلوم الخاص بالتلسكوب إنه سيتم عرض جميع الملاحظات العلمية التي رصدها التلسكوب، في مجالات الكون في بدايات نشأته، ودورة حياة النجوم، والكواكب الخارجية.. وسيُحدد التاريخ الدقيق لنشر الصور لاحقاً.