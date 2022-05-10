الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
نشر صور جيمس ويب يوليو المقبل
نشر صور جيمس ويب يوليو المقبل
11 مايو 2022 01:45

واشنطن (أ ف ب) 

«أولى ثمار الرحلة منتصف شهر يوليو المقبل».. موعد أعلنه مسؤول في برنامج «جيمس ويب»، أقوى تلسكوب يتم إطلاقه في المدار على الإطلاق لنشر أول مجموعة من الصور التي التقطها التلسكوب العملاق.. وتؤكد الشواهد أن هذه الصور، التي ينتظرها الباحثون في جميع أنحاء العالم، ستكون مذهلة ومن شأنها إظهار القدرات الهائلة للتلسكوب. 
وقال كلاوس بونتوبيدان مدير برنامج العلوم الخاص بالتلسكوب إنه سيتم عرض جميع الملاحظات العلمية التي رصدها التلسكوب، في مجالات الكون في بدايات نشأته، ودورة حياة النجوم، والكواكب الخارجية.. وسيُحدد التاريخ الدقيق لنشر الصور لاحقاً.

تلسكوب جيمس ويب
الفضاء
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عينات للفحص عن كورونا
عربي ودولي
كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
من سريلانكا
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تريد طي صفحة جائحة كورونا
اليوم 17:53
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©