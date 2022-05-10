أحمد زاهر.. «فارس» سينما الصيف

محمد قناوي (القاهرة)

يفتتح الممثل أحمد زاهر موسم الصيف السينمائي بفيلمه الجديد «فارس»، الذي يعد أول بطولة مطلقة له في السينما، وذلك يوم 18 مايو الجاري بعد خروج الفيلم من موسم عيد الفطر لرغبة صُناعه في استمرار عرضه طوال الموسم الصيفي، ويشاركه البطولة حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبو النجا، تأليف حسام موسي، إخراج رؤوف عبدالعزيز. وقال زاهر لـ «الاتحاد»: إن العمل اجتماعي «أكشن» يحمل كثيراً من الصراعات والقضايا التي يقدمها في الفيلم بشخصية فارس، الذي نشأ في أسرة طيبة جداً، وهو عامل ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية «رشيد السويفي» رجل الأعمال الثري، ويكون بينهما مطاردات ومعارك وجرائم قتل.وعن تأخر البطولة السينمائية المطلقة أضاف: كل شيء يأتي في وقته، وهذا الفيلم عرض عليّ بعد نجاح فيلم «زنزانة 7» الذي حقق إيرادات كبيرة، ومنذ 3 سنوات وأنا أواظب على تدريبات «الجيم»، ما جعلني مؤهلاً لأداء مشاهد الأكشن، التي أقدمها في هذا الفيلم، وأنا بصفة عامة لا أسعى للبطولة المطلقة أبداً، لأن الفن بالنسبة لي هواية، لذلك أحرص على تقديم العمل المتكامل والدور الذي يحمل تحدياً فنياً لي، أما اسمي على «التتر والأفيش» رغم أهميتهما، فإن الجمهور في النهاية يتذكر مضمون الشخصية فقط. وأشار إلى أن ابنته «ملك» تشارك معه بالفيلم، وتجسد شخصية شقيقته بالأحداث، وقام المخرج رؤوف عبد العزيز باختيارها لوجود شبه كبير بيننا، وهو لم يتدخل في اختيارها، وهو يشجع بناته فقط، ولكنه لا يتدخل في ترشيحهن أو اختيارهن بالأعمال الفنية. وعن غيابه عن دراما رمضان هذا العام، قال: فضلت الحصول على إجازة هذا العام، فقد عرض علي عدد من الأعمال، ولكنني لم أجد فيها ما يحمسني لتقديمه، ففضلت أن أكون مشاهداً على أن أستعد لرمضان 2023 من خلال عمل كبير.يذكر أن آخر ظهور تلفزيوني لأحمد زاهر كان مسلسل «سوشيال»، وشارك في بطولة العمل ميرنا نور الدين وعابد عناني وعبد العزيز مخيون، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأساً على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذي يمر بالعديد من الضغوط النفسية.