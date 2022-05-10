دنيا ماهر مع «سر عودة طاقية الإخفا»

سعيد ياسين (القاهرة)

تراهن الممثلة دنيا ماهر على دورها في فيلم «سر عودة طاقية الإخفا»، الذي تستأنف تصوير دورها فيه عقب إجازة عيد الفطر، ويشاركها بطولته محمود الليثي.

وقالت دنيا إنها تقدم في أحداث الفيلم شخصية كوميدية ستكون مفاجئة للجمهور، وأشارت إلى أنها تتكتم الحديث عن تفاصيل الشخصية نزولاً على رغبة فريق العمل، ولكنها كشفت عن أنها تجسد شخصية من الأدوار الرئيسة في الأحداث، وأنها واصلت من خلاله حضورها السينمائي بعدما شاركت في إجازة نصف العام الماضي في فيلم «حامل اللقب».

وأوضحت أنها تنتظر عرض مسلسل «ماما عايزة ايه» الذي خرج من سباق رمضان، وتشارك في بطولته مع ريم مصطفى ونيقولا معوض وصلاح عبدالله ومحمد الكيلاني، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي تشويقي.