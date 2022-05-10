5 معلومات عن الاستغراق في النوم

ترجمة: عزة يوسف

يمارس معظم الناس عادات نوم سيئة دون أن يعرفوا ذلك، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويتبعون الكثير من الخرافات التي تجعل الاستغراق في النوم أمراً صعباً، حيث نشرت شبكة «CNN» الأميركية بعض المعلومات المتداولة في هذا الشأن، موضحة ما إذا كانت خرافة أم حقيقة:

1- الاستلقاء في السرير سيجعلك تغفو: يؤكد الخبراء أن تلك خرافة سيئة للغاية، فحتى مع إغلاق عينيك لأكثر من 15 إلى 20 دقيقة فإنك تدرّب عقلك على ربط الاستلقاء في السرير بقلة النوم وهو ما يؤدي إلى الأرق المزمن.

2- لا تتحقق من هاتفك إذا استيقظت في الليل: معلومة صحيحة لأن أي جهاز مصدر للضوء الأزرق يجب منعه من الغرفة قبل ساعة من النوم وطول الليل للحصول على نوم جيد، فالضوء يُخبر الجسم بالتوقف عن إنتاج «الميلاتونين» الذي يساعد على الاسترخاء والنوم.

3- لا تدع حيوانك الأليف في سريرك: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون القلق أو الاكتئاب أو الضغوط، قد يفيدهم وجود قطتهم بجانبهم في الفراش لتعزيز النوم، لاسيما الأطفال المتعلقون بحيواناتهم الأليفة، أما أصحاب النوم الخفيف، فقد يُسبب وجود الحيوان الأليف بجانبهم اضطراباً في نومهم.

4- ممارسة الرياضة في المساء تعيق النوم: إنها خرافة لأن ممارسة الرياضة تساعد في تقليل التوتر مما يساعد على النوم بشكل جيد، إلا أن الخبراء ينصحون بممارستها في وقت مبكر من المساء لكي يعود معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم إلى طبيعتهما قبل النوم.

5- يمكنك تعويض النوم في العطلات: إنها معلومة خاطئة، حيث إن تغيير وقت الاستيقاظ والنوم في العطلات قد يغير إيقاع الجسم البيولوجي اليومي، في حين أن الدماغ يفضل الروتين المنتظم والقدرة على التنبؤ، بما يعني أن النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم سيحدد إيقاعك ويزيد من طاقتك ويحسّن مزاجك.