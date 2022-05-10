«فايزر» تدفع 11.6 مليار دولار للحصول على دواء

أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر» اعتزامها شراء شركة «بيوهيفن فارماسيوتيكال هولدنج» مقابل 11.6 مليار دولار أميركي نقداً للحصول على عقار مصرح به لعلاج الصداع النصفي. ونقلت تقارير إعلامية، عن بيان لشركة «فايزر» أن الشركة العملاقة ستدفع 148.50 دولاراً مقابل كل سهم من أسهم «بيوهيفن». ومقابل كل سهم من أسهم «بيوهيفن»، سيحصل مساهموها بما في ذلك شركة «فايزر» على نصف سهم من أسهم شركة «نيو بيوهيفن» وهي شركة جديدة سيتم طرح أسهمها للتداول وتتولى مسؤولية عقاقير جديدة تحت التطوير ولا تستخدم تكنولوجيا علاج الصداع النصفي المعروفة باسم «سي.جي.آر.بي». وأشارت التقارير إلى أن «فايزر» لديها موارد نقدية كبيرة بفضل المبيعات الضخمة للقاح فيروس كورونا المستجد وهو ما يتيح لها الدخول في صفقات استحواذ لتنويع محفظة منتجاتها، خاصة مع توقعات تراجع الطلب على لقاحات «كورونا» في ظل انحصار الجائحة. كانت «فايزر» و«بيوهيفن» قد اتفقتا في نوفمبر الماضي على التعاون في بيع عقاري علاج الصداع النصفي الخاصين بالأخيرة خارج الولايات المتحدة. واستثمرت «فايزر» 350 مليون دولار أميركي للاستحواذ على 2.6% من أسهم «بيوهيفن» بسعر 173 دولار للسهم.