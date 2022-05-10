أحكام تاريخية بالسجن في قضية ابتزاز إلكتروني

أحمد شعبان (القاهرة) قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 متهمين في قضية الفتاة بسنت خالد المعروفة إعلامياً بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني» والصور المُفبركة، بالسجن 15 عاماً على ثلاثة منهم، و5 سنوات لمتهمين اثنين، بعد 5 أشهر من الحادثة. شغلت القضية الرأي العام المصري طوال تلك الفترة، حيث شهدت قرية في محافظة الغربية (شمال مصر) إقدام فتاة (16 عاماً) على الانتحار بطريقة مأساوية، بسبب تعرضها للابتزاز من قبل شابين ومشاركة ثلاثة آخرين معهم. ونجحت السلطات الأمنية في ضبط المتهمين بابتزاز الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأحالت النيابة 5 متهمين في القضية للمحاكمة، بعد أن وجهت لهم تهماً عدة، منها الاتجار بالبشر والابتزاز وهتك العرض وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإفشاء أسرار الحياة الخاصة والتسبب في انتحار الفتاة. كما وجهت للمتهمين تهمة استغلال ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية. كان سبب الوفاة تناول الفتاة «حبوب» حفظ الغلال السامة، في شهر يناير الماضي بعد تعرضها للابتزاز من شباب بقريتها بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد ابتزازها.