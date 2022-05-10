الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أحكام تاريخية بالسجن في قضية ابتزاز إلكتروني
الفتاة المنتحرة بسنت خالد
10 مايو 2022 19:16

أحمد شعبان (القاهرة)
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 متهمين في قضية الفتاة بسنت خالد المعروفة إعلامياً بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني» والصور المُفبركة، بالسجن 15 عاماً على ثلاثة منهم، و5 سنوات لمتهمين اثنين، بعد 5 أشهر من الحادثة.
شغلت القضية الرأي العام المصري طوال تلك الفترة، حيث شهدت قرية في محافظة الغربية (شمال مصر) إقدام فتاة (16 عاماً) على الانتحار بطريقة مأساوية، بسبب تعرضها للابتزاز من قبل شابين ومشاركة ثلاثة آخرين معهم. ونجحت السلطات الأمنية في ضبط المتهمين بابتزاز الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأحالت النيابة 5 متهمين في القضية للمحاكمة، بعد أن وجهت لهم تهماً عدة، منها الاتجار بالبشر والابتزاز وهتك العرض وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإفشاء أسرار الحياة الخاصة والتسبب في انتحار الفتاة.
كما وجهت للمتهمين تهمة استغلال ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
كان سبب الوفاة تناول الفتاة «حبوب» حفظ الغلال السامة، في شهر يناير الماضي بعد تعرضها للابتزاز من شباب بقريتها بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد ابتزازها.

بسنت خالد
ابتزاز إلكتروني
محكمة
سجن
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عينات للفحص عن كورونا
عربي ودولي
كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
من سريلانكا
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تريد طي صفحة جائحة كورونا
اليوم 17:53
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©