مي الغيطي تنتظر «ولاد عابد»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستأنف الممثلة مي الغيطي تصوير دورها في مسلسل «ولاد عابد» الذي توقف تصويره خلال الفترة الماضية لارتباط أبطاله بعدد من المسلسلات الرمضانية، ويشاركها بطولته أيتن عامر ورياض الخولي، وصبري فواز، ومحسن محيي الدين، وفراس سعيد، وصفوة، وفيدرا. وقالت مي لـ «الاتحاد»: إن المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية التي تستمتع بالعمل من خلالها، خصوصاً أن هذه النوعية تحقق نجاحاً كبيراً على الصعيدين الجماهيري والنقدي، وتجسد في المسلسل شخصية ابنة رجل أعمال يدعى «عابد المصري» يمتلك محال سيراميك، ولها إخوة من زوجات والدها الأخرى، وهي تعاني من الصراع بين إخوتها، وهو ما يضعها في مواقف صعبة، خصوصاً أنها فتاة مسالمة تهتم كثيراً بمستقبلها وتحقيق أحلامها، وأشارت إلى أن العمل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.